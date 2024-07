Primer dron de transportación de sangre en el país

La Red de Donantes de Sangre de la Fundación LASO ha dado otro paso en la salud pública del país con la inauguración del primer dron autorizado para el transporte de sangre.

La Institución Dominicana de Aviación Civil (idad), bajo la dirección de Héctor Porcella, ha autorizado y puesto en funcionamiento esta innovadora iniciativa.

Porcella destacó la importancia de esta red aérea, que permitirá un tránsito regulado de drones para emergencias médicas, asegurando un suministro rápido y seguro de sangre para salvar vidas.

La utilización del dron será gestionada a través de una aplicación móvil que no solo facilitará el seguimiento de las unidades de sangre, sino que también garantizará un proceso integrado de transporte y seguridad.

vuelo inaugural de este proyecto, que partió desde el Hospital General Docente de la Policía Nacional, hasta la Plaza de EspañaJorge Martínez

La plataforma móvil no solo permitirá a los usuarios indicar su disposición para donar sangre, sino que también les enviará recordatorios, permitirá un seguimiento detallado de su historial de donaciones y proporcionará información relevante sobre el proceso.

Los drones utilizados para esta iniciativa fueron donados por el embajador de China, Chen Luning.

"Con esfuerzo, logramos traer estos drones desde China para contribuir a mejorar la salud pública", expresó el embajador.

El dron TJI eléctrico tiene capacidad para transportar hasta 40 kilogramos de peso, alcanzando velocidades de hasta 20 metros por segundo y una autonomía de hasta 28 kilómetros.

Durante el evento se realizó el vuelo inaugural de este proyecto, que partió desde el Hospital General Docente de la Policía Nacional, hasta la Plaza de España donde lo esperaban los invitados.

Autoridades vinculadas en este proyectoJorge Martínez

Las condiciones para poder donar

Tener buena salud física, tener entre 18-65 años, menores de 18 años pueden donar con la autorización de sus padres, un ayuno de dos horas para donar, no tener/ o haber padecido: Hepatitis B o C, VIH/SIDA, Sífilis, etc, no padecer: Epilepsia, Tuberculosis, enfermedades severas del corazón y cáncer, (Mujeres), no estar embarazada o lactando, no haberse realizado: Cirugía, Accidentes mayores, Toxoplasmosis, Meningitis, (Mujeres), no haber realizado: Parto, Cesárea o Aborto en los últimos seis meses, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas.