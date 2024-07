A la espera de la decisión de Danilo, los aires de separación se despliegan en el PLD

Unos ocho días después de que tuvieran su peor rendimiento electoral de los últimos 30 años, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reunió a su Comité Político para analizar las causas de que en los comicios del 19 de mayo solo obtuvieran 12 diputados y que su propuesta presidencial (personificada por Abel Martínez) solo alcanzara poco más del 10% de votos a su favor.

El resultado de esa reunión fue la decisión de adelantar el congreso interno del partido en búsqueda de las altas directrices y organismos del partido morado sean renovados; además, se adelantaba que ni Charlie Mariotti, secretario general, ni Danilo Medina, presidente, estarían buscando ser respostulados en esas posiciones durante el proceso interno.

“El presidente del partido y el secretario general no van a optar a ninguna posición durante este proceso. Es decir sale el secretario general del partido y sale por modus propio el presidente de nuestro partido líder y guía, Danilo Medina”, manifestaba Mariotti a los medios de comunicación al termino de esa reunión.

A partir de allí, el debate sobre si el exmandatario debería mantenerse o no en la presidencia del PLD han dominado las notas políticas de las últimas semanas.

Por un lado, varias semanas después durante una reunión con el comité central, los miembros de ese organismo le solicitaron a Medina que se mantenga en la presidencia de la organización política, tras la celebración del congreso interno.

En el desarrollo de esa reunión, la “gran mayoría” de los miembros de ese organismo partidario le presentó al expresidente Medina una carta, con decenas de firmas, en donde le solicitaban que se mantengan a la cabeza de esa entidad; la presentación de esa carta fue seguida con múltiples mociones a favor que de que el exmandatario siga presidiendo el PLD, indicando que este es la “única persona” que garantiza la unidad en el partido.

Además, públicamente varios de los principales dirigentes de ese partido se han expresado a favor de la permanencia de Medina en la presidencia del mismo. Uno de ellos fue el excandidato presidencial Abel Martínez, indicando que con su trabajo se prolongaría la disciplina y ética.

“Danilo Medina, quien debe continuar dirigiendo nuestra organización, impulsando la disciplina, el trabajo y la ética. ¡Adelante!”, se lee en la publicación realizada en su cuenta de X.

A través de la misma red social la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, indicó que el liderazgo que tiene Medina dentro del PLD es “indiscutible”. Otro que utilizó esa plataforma para manifestar apoyo al expresidente fue José Dantes Díaz, quien manifestó que Danilo es “el garante de la unidad y será el guía de la exitosa culminación de la transformación del PLD”.

En el otro extremo están quienes entienden que parte de la renovación es Medina deje la presidencia de esa organización política.

La pasada semana, una corriente del PLD encabezada por los miembros de su comité político, Carlos Amarante Baret, Domingo Contreras y el saliente senador por Barahona, José del Castillo Saviñón, manifestó que apoyan la decisión de Medina de no seguir en la presidencia de ese partido, acción anunciada durante un discurso el 14 de marzo del 2021, y reiterado en la reunión del comité político del 27 de mayo de este año.

“Es momento de que el compañero presidente reciba el apoyo necesario a su decisión ya anunciada y que su liderazgo juegue el rol que la coyuntura demanda, en el sentido de garantizar que el actual proceso concluya sin mayores traumas y podamos relanzar el partido”, expresa el documento leído por Amarante Baret ante los medios de comunicación.

Los mismos resaltaron que a su entender un cambio en la alta dirigencia del partido permitiría relanzar al mismo de cara al próximo proceso electoral, luego de que en ocho años hayan perdido más de dos millones de votos a su favor, recordando que en los comicios del 2016, Medina resultó reelegido con un 61.74%; eso se redujo en 2020, cuando la candidatura de Gonzalo Castillo logró poco más de un 30%, mientras que la postulación de Martínez en mayo pasado solo recibió el voto del 10.39% de los electores.

El debate se ha mantenido ya que Medina de manera propia no se ha referido al tema en ninguna de sus apariciones públicas, aunque Mariotti volvió a recalcar hace varios días que el exmandatario no seguirá en la presidencia del PLD más allá del término del congreso interno.

“Él no ha variado, lo hemos conversado, y lo puedo decir, dos o tres veces, y él mantiene su decisión, mucha gente se quedó esperando que el espacio y el tiempo escogido fuese el de la Plenaria del X Congreso, pero no lo hizo, es un político terminado, de mecha larga como el mismo se define, y no creo que un hombre que fue presidente de la República que acumuló y tuvo todo el poder, coja mucha presión”, fue lo manifestado por el exsenador de Monte Plata al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda, a quien le reconoció que muchos pensaron que Danilo comunicaría esa decisión en la Plenaria del X Congreso, pero no lo hizo.

No hay aspirantes

Contrario a la posición de la secretaria general donde ya se conocen varios nombres de los posibles candidatos (el senador Yvan Lorenzo, José Dantes Díaz, Jhonny Pujols y Luis de León); para la presidencia del partido aún no se conocen aspiraciones de manera pública.

Al momento de su declaración, la corriente a favor de la salida de Medina no expresaron cual sería la persona que estarían apoyando, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación.

La fase electiva donde se escogerá quienes ocuparán esos dos puestos está pautada a realizarse a mediados del mes de septiembre.