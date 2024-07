“Yo no entendí lo que dijo, y creo que él tampoco sabe lo que dijo,” afirmó el expresidente Donald Trump respondiendo a un comentario del presidente Joe Biden.

Recordé ese momento cuando intenté entender lo que dijo, o quiso decir, el presidente Luis Abinader en LA Semanal, hablando del tema eléctrico.

Abinader dijo que el “Talón de Aquiles” del sistema energético es la distribución y la comercialización, pero que eso se resolverá con una “holgura de la demanda”.

Virgencita de la Altagracia, ¿qué significa eso, y cómo resolverá el problema de la distribución y la comercialización? ¿Será que Abinader sufrió un corto circuito neuronal, como Biden? ¿será que piensa una cosa, dice lo opuesto?

Quizá Abinader quiso prometer que acabará los apagones entre el 2027-28, pero por austeridad, economiza hasta las promesas.

Como no lo entendí, consulté con algunas personas entendidas, una me dijo, “es un reverendo disparate”. Y otra “lo grande son los aplausos efusivos que provoca cuando dice esas cosas, LA Semanal es un vulgar “Viva Trujillo” transmitido en vivo por internet”. “Tiene su sentido” dijo otra, “porque la coherencia, el sentido, el fin último de la mentira es el engaño, y logra eso perfectamente, es innegable”. Entiendo que nuestro presidente está muy por encima de nosotros, por eso se graduó de algo tan esotérico como “ingeniería financiera”. Cuando intento entender lo que eso significa, confieso que me dan escalofríos y vértigo, me lleno de miedo. Abinader desarrolló un talento extraordinario para llenar el espacio con un montón de palabras que no dicen absolutamente nada, y lo aplauden mucho, su “comité de aplausos” pagado. Eso funciona perfectamente hasta que la crisis real toque las puertas, hasta que llegue la “reforma fiscal impostergable”.

Quizá aquello de la “holgura de la demanda” fue fruto de la fe presidencial absoluta en la ignorancia colectiva del pueblo dominicano.

Abinader sabe perfectamente que el apoyo del 27% de la población, es insuficiente para ejecutar sus planes, un día podemos amanecer con una “holgura de las protestas”.