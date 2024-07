Número del chasis del camión sacado del mar coincide con matrícula del que manejaba Juan José Valerio Hernández

El número del chasis del camión sacado de las aguas del Mar Caribe por unidades de los bomberos y la Policía Nacional, coincide con el número de matrícula del camión que manejaba el desaparecido Juan José Valerio Hernández, cuando fue visto por última vez el 29 de junio.

La información fue otorgada por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien manifestó que los oficiales a cargo de la investigación, una vez sacaron el vehículo de las profundidades del mar, determinaron que el chasis JALFTR90PP700015 pertenece a la matrícula L45033 del camión marrón oscuro que manejaba Valerio Hernández.

El hombre de 42 años de edad salió el pasado sábado 29 de junio de su residencia en el sector Claret, Distrito Nacional, próximo a la avenida John F. Kennedy en el camión de la empresa encargado de transportación de una compañía de operaciones logística, sin sus documentos personales.

Las autoridades indicaron que pudieron dar con la posible localización del camión, debido a los diferentes levantamientos de cámaras de seguridad que siguen al vehículo hasta un punto del kilómetro 18 de la autopista Las Américas y luego pierden el rastro.

La Policía Nacional indicó que se mantendrán con las investigaciones para determinar si Valerio Hernández se encontraba en el vehículo al momento que este cayó al mar.

Al lugar donde fue recuperado el vehículo se presentaron varios miembros de la compañía en dónde laboraba el desaparecido quienes por igual certificaron que se trata de una flotilla de las suyas. También estuvieron familiares, quienes no quisieron conversar con la prensa.

Quien sí conversó con los medios de comunicación fue Braudilio Espinal, amigo del desaparecido, quien manifestó que no cree posible que Valerio Hernández haya intentado quitarse la vida.

"Es una persona que uno no entiende pudo haber hecho nada mal, porque él siempre decía cualquier cosa haría para no afectar a mi familia", exclamó el hombre, quien agregó que tanto los familiares como las amistades "no tienen idea" sobre lo que pudo haber pasado.