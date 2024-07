Marchan para que se agilicen búsqueda de adolescente reportado como desaparecido hace 8 meses

Familiares y amigos del adolescente de 15 años, Yondelvi Guevara Gabriel, desaparecido hace ocho meses en el municipio de Salcedo, marcharon este miércoles para llamar la atención de las autoridades en la agilización de su búsqueda.

Las personas caminaron desde el parque Hermanas Mirabal, hasta la fiscalía de Salcedo, para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda del adolescente.

Germania Paulino, allegada a la familia, manifestó, que la razón de la marcha es porque hace casi nueve meses que el joven está desaparecido y aún no se sabe si “está vivo o está muerto”, al tiempo de calificar de “incompetentes a las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal”.

Mientras que Ana Miriam Féliz, abuela paterna de Yondelvi, en medio de la desesperación, dijo que lo único que pide es respuesta por la desaparición de su nieto, manifestando que “la fiscalía dijo que el cuerpo del menor, estaba enterrado en el patio de la vivienda de la madre”, por lo que quiere que esa versión sea explicada.

“Yo quiero una investigación profunda, sobre la desaparición de mi nieto, que involucre a la madre, el padrastro y el tío del padrastro, que era con quien vivía mi nieto”, dijo la abuela.

Yhanny Guevara, tía paterna del menor, dijo que durante los interrogatorios el tío del padrastro había manifestado que él sintió cuando el muchacho se levantó y salió de la casa a las 5:00 de la mañana.

Guevara explicó que esa versión es poco creíble ya que, “si él sintió que el niño se levantó a esa hora, por qué no le preguntó, para dónde iba, o le avisó a la madre; aparentemente el menor no le interesaba, porque si uno ve que un niño sale a esa hora y no hace, ni dice nada”, expuso la tía.

La mañana del pasado 24 del mes de octubre, el adolescente de 15 años, fue visto por última vez por su madre, Minerva Gabriel, y su padrastro.

La madre del menor explicó, que la noche anterior a su desaparición, vio cuando su hijo se acostó, luego de cenar, pero que, al día siguiente, no lo volvió a ver.

Minerva Gabriel, dijo que además de su padrastro, en la casa donde vivía el menor, también vivía, otra persona, quien es tío de su esposo, y que nadie se pudo percatarse cuando su hijo salió de la casa.

Minerva Gabriel confía que su hijo está sano y a salvo en algún lugar del país, ya que este le habría manifestado su deseo de no convivir con la familia, luego de que fuera regañado.

Las autoridades afirmaron que mantiene las investigaciones, sin embargo, no han tenido éxito en su búsqueda.