Joven de 19 años fue asesinada por su pareja en Santo Domingo Oeste

Una joven identificada como Arleny Sánchez, de 19 años, fue asesinada a manos de su pareja sentimental la mañana del domingo, hecho ocurrido en el sector Los Solares, en El Café de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Según lo narrado por los vecinos, el trágico suceso ocurrió alrededor de las nueve de la mañana de ayer cuando escucharon un sonido como si algo había explotado y al salir de sus hogares, la víctima estaba tirada en el suelo pidiendo auxilio mientras agonizaba.

Cuentan que el agresor, de quien desconocen su identidad, luego de haberle segado la vida tras propinarle un disparo, emprendió la huida al sacarla de la casa donde se encontraban viviendo.

“Él la bajó y ella estaba pidiendo que la ayuden. Nosotros pensábamos que ella se había caído de ahí arriba porque él estaba pidiendo que la ayuden, estaba como llamando al 911 y se fue y la dejó agonizando”, indicó Yaneiris Montero, vecina de la víctima.

Otra de las vecinas, quien se identificó como Ana Martínez, contó que Sánchez se había mudado en la vivienda hace dos meses junto con el homicida, y con un niño que no habían procreado como pareja.

“Ella no hizo vecinos, porque se iba en la mañana me imagino que para donde su mamá, ella no cocinaba ni hacía una vida normal ahí. Alquiló la pieza nada más venía en la noche con su niño y ese hombre”, expresó Martínez.

Los comunitarios, luego de manifestar la distante relación que mantuvieron con la occisa, la describieron como una persona dulce, de poco hablar, con carita de niña, y físicamente delgada.

En los primeros siete meses del año, el país ha registrado al menos 31 casos de feminicidios, de acuerdo con registros periodísticos.