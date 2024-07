Danilo Medina: “El PLD seguirá vivo y se levantará de esta caída con más luz”

Este domingo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aperturó los trabajos del X Congreso Nacional Ordinario que realizará hasta finales de este 2024 para lograr una renovación política, que reconecte con el electorado.

Acto que estuvo marcado por la participación del expresidente Danilo Medina, quien aseguró que el PLD no morirá, ni se convertirá en un partido minoritario del sistema político, ya que, según él, la entidad “es un sentimiento”.

“Esta organización ha demostrado que es mucho más grande que cualquier de sus dirigentes. El PLD es un sentimiento que está arraigado en los campos y sus hogares. Por eso no es fácil terminar con este PLD. Por eso seguirá vivo y se levantará de esta caída con más luz que nunca. A mí no me cabe la menor duda”, dijo.

Medina hace este pronunciamiento en momentos en los que la organización política morada intenta recuperarse de una debacle electoral, luego de alcanzar en las pasadas elecciones del 19 de mayo tan solo el 10.4%, dentro del nivel presidencial, y quedarse sin representación en el Senado de la República.

Además, recordó que esta nueva etapa opositora del PLD, después de permanecer 16 años ininterrumpidos al mando del Poder Ejecutivo y con una extensa mayoría en el Congreso Nacional, no representa la extinción total, debido a que han superado otras durante los 50 años de su fundación.

“El PLD no se acabó cuando perdió al profesor Juan Bosch y no se acabará por la ausencia de aquellos que han perdido la fe y el compromiso con esta causa”, expresó.

Esto, teniendo en cuenta que el PLD sufrió una fuerte división en el año 2019, una de las causas de la derrota electoral en 2020, y un éxodo masivo durante el último cuatrienio de militantes peledeístas al partido de Gobierno (Partido Revolucionario Moderno) y otras entidades de la oposición.

Renovar para reconectar

Medina, presidente del partido, indicó que el PLD tiene el compromiso de renovar su oferta política para garantizar reconquistar la simpatía de los dominicanos.

Es por eso que, según comentó, este proceso de evaluación y restructuración de los estamentos internos del PLD representan un “nuevo periodo” de crecimiento.

“Estoy convencido de que el PLD inicia un nuevo periodo de crecimiento, porque la República Dominicana necesita el talento de cada uno de ustedes y en este partido tendrán la seguridad de desarrollarlos”, indicó.

Cambio generacional

Sin embargo, Medina pidió a la dirigencia entender la importancia de decidir por nuevas autoridades y líderes políticos dentro del PLD respetando siempre la inclusión de todos sin importar las edades.

“Las buenas ideas no son patrimonio ni de los más viejos, ni de los más jóvenes. Este debe ser un proceso inclusivo, en el que no se mida a la persona por su edad, género ni condición económica”, apuntó.

Después de una reflexión que hizo, Medina recordó que es imposible abandonar la sabiduría de los viejos, ni recibir las propuestas innovadoras de las nuevas generaciones.

“Ni ser viejo es garantía de saberlo todo y estar en lo cierto, ni ser joven es la fórmula mágica para resolver los problemas del país”, dijo.

Exhortando a la base y cúpula del partido boschista medir a los distintos dirigentes en función de sus capacidades, principios éticos y la disposición que tengan para aportar con el fortalecimiento del PLD.

Futuro del PLD

“Peledeístas el futuro empieza, hoy deben salir a conquistarlo. Adelante, este es su partido, llévenlo de nuevo a lo más alto. Este es su país, llévenlo de nuevo a los buenos tiempos”, con ese llamado a los dirigentes juveniles del PLD finalizó su comparecencia pública en el acto Medina.

Danilo Medina entregará la presidencia del PLD a otro dirigente al finalizar el X Congreso Nacional dedicado a la memoria del eterno secretario general, Reinaldo Pared Pérez.

Al igual que Charlie Mariotti, actual secretario general, quienes anunciaron que no se repostularán en el cargo.