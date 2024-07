Tras inundaciones, autoridades destapan filtrantes en la Isabel Aguiar

Luego de que en los últimos la vía se viera afectada por las inundaciones productos de las intensas lluvias de esta semana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en conjunto con la alcaldía de Santo Domingo Oeste, destaparon los imbornales y filtrantes de la avenida Isabel Aguiar.

El Director de Operaciones y Mantenimiento Vial del MOPC, Demetrio Luciano, informó que el próximo lunes trabajarán el socavón que se encuentra Isabel Aguiar esquina Calle Primera, en las inmediaciones de la Universidad Federico Henríquez y Carbajal (Ufhec) que se produjo por causa de las lluvias en días pasados.

“Volveremos a restablecerlo… Nosotros como Obras Públicas le estamos dando apoyo a las cosas que ocurren por causa de la vaguada”, manifestó el también ingeniero.

La institución informó que el área se encuentra protegida a fin de alertar a conductores y transeúntes de que las inmediaciones está siendo procesada.

Se quejan los moradores

Sin embargo, los moradores mientras transcurría la via pública vociferaba cosas como “ayuden y no hagan tanto bulto”, “ustedes solo vienen y no hacen nada”, “ayudan a uno aquí”.

Transito en Avenida Isabel Aguiar por filtrantes tapadosLeonel Matos

Una residente de la zona mencionó que el día de hoy ellos pasaron a sacar toda la tierra de los filtrantes pero con esa misma tierra taparon los hoyos en las calles.

“Para no pasar a entarviar la calle como de costumbre le tiran la tierra que sacan de los filtrantes a los hoyos”, manifestó la señora Marilandi Piña con un tono molesta.