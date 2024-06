Moradores de Arroyo de Engombe siguen esperando el arreglo de sus calles

Los residentes en el sector Arroyo de Engombe, en Santo Domingo Oeste, piden una vez más a las autoridades que acudan en su auxilio para la reparación de sus calles, ya que se encuentran en condiciones deplorables.

Beato Geraldo Díaz, presidente de la junta de vecinos en este sector, manifestó que el proyecto de las calles se inició meses antes de las elecciones y luego lo detuvieron.

“Nos prometieron que iban a terminar con aceras, contenes y asfaltado de seis a siete calles y no hicieron ninguna. De las seis que fueron intervenidas solo tienen entre un 20 % y 30 % de aceras y contenes y no bien hecho tampoco”, indicó Díaz.

Asimismo, resaltó que como no prepararon bien el terreno, las aceras que hicieron se están agrietando. Destacó que estas quedaron más bajitas que el nivel de la calle, mientras que el contén está más alto de lo que debería.

El representante comunitario subrayó que de las 25 vías con las que cuentan, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) solo indicó trabajar de manera completa en siete porque, según ellos, "el presupuesto no alcanzaba para intervenirlas todas".

Cuando periodistas de este medio hacían un recorrido por la zona se detuvieron a conversar con Yunelvys Familia, un comunitario que estaba al frente de su casa haciendo un pequeño piso para evitar que cuando llueva el agua se quede posada en la puerta de su negocio, y que corra en la misma dirección de la carretera.

Estado de las calle de Arroyo de Engombe,Jorge Martínez

“No hay carretera como es notable, aquí tienen a uno totalmente olvidado y el gobierno o el síndico solo para tapando 'hoyito'. Por aquí uno tiene que hacer todo con su dinero, como tu ves”, apuntó Familia con voz de desesperación.

Cuentó que para evitar inundaciones todos los vecinos colaboran para reunir una determinada cantidad de dinero. Con este, buscan máquinas para hacer un desvío que lleve el agua hacia una cañada que está en los alrededores.

“Hemos reunido hasta 100 mil pesos y compramos botes de material bueno para regarlo donde está más hondo, buscando el nivel hacia donde está la cañada”, dijo Familia.

“Uno limpia y es para nada porque pasan los vehículos y levantan el polvo. Me gustaría que arreglen la carretera para más comodidad de las personas que vivimos por aquí”, dijo Marielis Martes la propietaria de un colmado de la zona.

De acuerdo a lo contado por los moradores, han realizado varias movilizaciones para exponer esta problemática que les ha venido afectando durante años; sin embargo, no han tenido los resultados esperados, ya que inician los trabajos después de cada protesta y así de rápido lo paralizan.

“A las autoridades competentes que no se olviden de nosotros que queremos vivir como la gente y la calle de nuestro sector está como si fuera el peor campo y estamos aquí en el centro de la ciudad, cerca de la 6 de Noviembre, de la avenida 27 de Febrero. Las Ruinas (de Engombe), un monumento histórico que no tiene más apoyo porque no hay buen acceso a las calles, si no le asegurí que acudirían más turistas a esa zona”, aseveró Díaz como parte de su petición.