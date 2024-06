Reforma seguridad social deberá garantizar el Plan Básico de Salud

Para los doctores Fulgencio Severino y Chanel Rosa, como el representante del sector de los trabajadores Rafael-Pepe-Abreu, el país requiere de una reforma estructural que garantice el Plan Básico de Salud.

También explicaron la necesidad de regular el mercado de medicamentos. Para Severino, hay que rediscutir el tema de la salud. Colocando en primer lugar, dijo, hasta dónde las Administradoras de Salud (ARS) tienen acceso al dinero dedicado a la salud de las personas porque según dice ese es el primer problema. Hay tres sectores compitiendo en ver quien gana más por el mismo dinero y estos son: los médicos, los prestadores, las clínicas y laboratorios y, las ARS, pero estas “se buscan todas las excusas para no dar una prestación; los prestadores buscan las razones para ganarle más a las ARS y, ahí estamos los médicos, los laboratorios y las clínicas”.

Severino dijo que él particularmente es partidario de que se eliminen las ARS, pero como siguen operando, hay que dejarles un monto fijo para gestión y el resto invertirlo en salud y el que no gasten dejarlo como fondo disponible para el año siguiente. Las ARS, como administradoras de un fondo para la salud, no pueden competir con el paciente con las ganancias, porque eso las lleva a buscar todas las razones para no dar las prestaciones, “pero no puede haber libertad para que las ARS ganen del fondo dedicado a la atención de la salud”.

Dijo que ahora hay un 10 % de fondos para administrar las prestaciones, en gestión que no incluye recursos humanos, y por tanto las ARS deben ganar y gestionar y no recibir dinero por lo que no gastan. Cree que esa es la reforma estructural más importante por hacer. Además, la reforma debe garantizar el plan básico de salud, ahora a merced de qué entra y qué no sale y está generando un gasto alto que lo están sufriendo los pacientes y esto debe estar garantizado porque el derecho a la salud no puede que dé una parte y la gente buscar otra, que no tiene cómo hacerlo.

Fulgencio Severino: Cardiólogo, Chanel Rosa: Exdirector de SENASA, y Rafael-Pepe-Abreu: Dirigente sindicalLeonel Matos / LD

Retiro programado

La segunda ola de reformas a la seguridad social, debe ser para garantizar derechos “no para garantizar negocios”.

Así afirmó el doctor Fulgencio Severino, sobre lo cual coincidieron el doctor Chanel Rosa y el sindicalista Rafael-Pepe-Abreu, en su participación en el Panel de Expertos de Listín Diario. Pepe Abreu dijo que el retiro programado es un engaño porque es funcional hasta que se acaben los fondos acumulados del afiliado. Chanel Rosa afirma que en el país hay que buscar una solución al tema de las bajas pensiones, mientras Severino insiste que es necesario ver la parte humana.

SEPA MÁS

Ley que limite al Gobierno

Derechos

Creen necesario las pensiones sean un derecho y que la ley prohíba la prerrogativa del gobierno de dar pensiones.

Plantean modificar el esquema de Ingreso Tardío, para el afiliado que tenía más de 45 años cuando entró la Lay 87-01.

Plantean modificar el esquema de Ingreso Tardío.

Abreu: En RD hay una gran capacidad instalada en salud, pero en el sistema nadie gobierna.