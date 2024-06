Residentes de Ciudad Juan Bosch denuncian contaminación de agua

Los residentes de Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este reportaron escasez de agua y contaminación de esta y manifestaron que temen que este líquido pueda provocarles futuras enfermedades.

“Esa agua, lo que le puede dar una infección a uno; no se puede ni lavar con ella porque sale con lodo… A veces pasa un día entero y no mandan el agua y si uno le dice algo ellos no dicen nada. Cuando mandan el agua es sucia, llega de lodo y un bajo...”, expresó una residente que prefirió no revelar su nombre.

Los comunitarios consultados exigen respuesta de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los cuales no han tomado carta sobre el asunto. Además, expresaron que se encuentran preocupados por supuestos casos de enfermedad en la piel producto de la contaminación del agua.

Afirmaron que esta problemática se presenta continuamente desde hace un tiempo, impidiendo poder hacer uso del agua. Los moradores, a través de un video enviado a LISTÍN DIARIO, realizaron el reclamo diciendo que la administración de la localidad y la CAASD .

Los ciudadanos esperan respuesta de las autoridades y con desesperación piden que sea lo más pronto posible porque no aguantan la situación.