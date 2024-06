MP acusa a extranjera que atropelló a Julio César de Rosa Peralta de mentir y abandonar a la víctima

El Ministerio Público le imputa a la extranjera que provocó la muerte joven Julio César de la Rosa Peralta, de mentir, abandonar a la víctima, conducir a alta velocidad e imprudente y realizar la declaración tardía del accidente.

El hecho ocurrió el sábado 15 de este mes en la avenida George Washington, y la ciudadana venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata no se detuvo para asistir a la víctima ni acudió a reportarlo ante el órgano correspondiente y cuando lo hizo, fue tres días después, alegando que chocó “un objeto”.

Esto está contenido en la instancia de solicitud de medida de coerción, depositado por la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional adscrita a la Casa del Conductor, que pide la imposición de prisión preventiva.

Al relatar la precisión de los hechos, el documento del Ministerio Público presenta un error en la fecha, al señalar que fue el 15 de julio de 2023, cuando en realidad fue el pasado 15 de junio del 2024.

“1ero.) En fecha 15 de julio del año 2023, siendo aproximadamente las 11:30 horas de la noche la imputada Skarle Valentina Mujica Zapata, transitaba por la Autopista 30 de Mayo próximo a la Dirección General de Pasaporte, Distrito Nacional, en alta velocidad y de manera imprudente, de forma tal que enviste a la víctima/Peatón, quien en vida respondía al nombre de Julio Cesar de la Rosa Peralta, resultando fallecido inmediatamente”.

Al referirse a la Ley 63-17 que establece las infracciones de tránsito y las clasificas de acuerdo con la gravedad de los danos tanto a la víctima, que en este caso fue la muerte inmediata, “como se observa en la bitácoras fotográficas nos hacen deducir que la imputada conducía de manera temeraria e imprudente y a exceso de velocidad”.

Como punto tres, el Ministerio Público explica que las imágenes que obtuvo frente al lugar del atropello, les permiten apreciar claramente las faltas cometidas por la imputada, “quien no obstante provocar la muerte de la víctima Julio César de la Rosa Peralta ( hoy Fallecido), abandonó al mismo y no le prestó asistencia, con el agravante de haber declarado falsamente, al no especificar que se trató de un atropello, sino que declaró que ella chocó con un objeto, además de realizar una declaración tardía una por ante plan piloto que no le corresponde declara allí y tardíamente en la casa el conductor”.

En cuanto a la clasificación jurídica que da el Ministerio Público a la muerte del hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, es de muerte involuntaria, conducir de forma temeraria o descuidada, no tener licencia de conducir del país, y no actuar con responsabilidad ante el suceso, violando varios artículos de la legislación de tránsito que rige en República Dominicana.