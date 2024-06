El pastor Johan Castillo pensó dejar la iglesia hace unos años por cometer “acto pecaminoso”

Hace unos cinco o seis años cometió “un acto pecaminoso” que lo llevó a pensar dejar la iglesia, pero se lo comentó a su esposa y se arrodilló a los pies del Señor y éste lo perdonó.

Es uno de los testimonios que comparte en sus redes sociales el pastor Johan Manuel Castillo Ortega, acusado de violar a varias menores de edad, en un cuarto de la habitación de la Iglesia Libre, en Los Alcarrizos.

En su templo realiza servicios de “sanidad y milagros”, incluso, colgó en sus redes testimonios de personas que dicen curaron sus dolencias. También los jóvenes tienen una participación destacada, según muestra el pastor Johan, quien en las elecciones de febrero pasado fue candidato a regidor por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en Los Alcarrizos.

En cuanto a su “acto pecaminoso” no dice en qué consistió, y que aunque admitió que “yo le fallé al Señor” y que prefería no seguir predicando, ni congregarse, “solamente me quedó una sola opción, de ir a los brazos y a los pies del Señor a humillarme ante su presencia y pedir perdón”.

Entre tantos, compartió un mensaje de otro predicador, mientras iba conduciendo un vehículo y en la parte trasera una de sus hijas, que dice que aunque sea pastor “no crea que soy de hierro, tengo sentimientos como los tuyos, tengo hambre como usted, tengo momentos que me golpea las habladas aunque diga que soy fuerte... ayúdame Dios no quiero fallarte, no quiero fallarle a mi familia, no quiero fallarle a la Iglesia, Dios Ayúdame”..

Ese religioso, de 44 años, enfrentará en la justicia acusación de violar a dos hermanas de 16 y 17 años. También a otras menores de edad, por lo que los fiscales lo acusan de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano y 12, 18, 396 literales B y C de la Ley 136-03 del Código del Menor.