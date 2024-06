Por varios incidentes aplazan primera audiencia preliminar contra los implicados en caso Calamar

La reposición de plazo, la notificación de la acusación, la citación de partes de los encartados y el envío de un certificado de médico por razones de salud, fueron parte de los incidentes planteados por la defensa de los imputados y los querellantes durante el conocimiento del juicio preliminar seguido a los implicados en el caso Calamar.

Esta situación provocó que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 26 de agosto a las 9:00 de la mañana la continuación de la audiencia preliminar, al tiempo que fijó los lunes para conocer dicho proceso.

La juez ordenó la reposición del plazo tanto de los imputados, como de los querellantes, la citación de los imputados y las empresas que fueron sometidas, que no comparecieron, por no haber sido citado debidamente y la notificación de las pruebas a aquellos acusados que no la tienen.

La jueza, al reenviar la audiencia, llamó la atención a las partes de que solo tiene disponible para conocer el proceso los lunes y que traten de llegar temprano al tribunal para poder agilizar el proceso penal, al tiempo de referirse al certificado médico enviado por la imputada Ana Linda Fernández de Paola, por un periodo de un mes.

En el caso figuran como acusados los ex ministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, el ex contralor general de la República, Daniel de Jesús Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el abogado Ángel Lockward.

Igualmente, Marcial Reyes, Rafael Calderón Martínez, Claudio Silver, Yahaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández. También Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Princesa García Medina, Alejandro Constanzo, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Omar Manuel Miqui, Rosa Arias, Agustín Mejía Ávila.