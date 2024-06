Acalde de Villa Vásquez denuncia depredan litoral costero de playa Buen Hombre

El alcalde del municipio de Villa Vázquez, en Monte Cristi, Jenrry Castro, denunció que individuos depredaron el litoral costero y turístico de la playa Buen Hombre (al noroeste del país).

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Castro mostró en un audiovisual lo desierta que quedaron las montañas, que antes estaban cubiertas de la flora endémica de esa demarcación.

El hecho ocurrió en la comunidad Las Canas, específicamente antes de tomar la bajada de “Buen Hombre”, a 200 metros del cuartel de la Armada Dominicana, según explicó.

“Si hay algo que caracteriza esa zona costera son sus hermosas montañas y la playa Buen Hombre. Nosotros somos un abanderado del turismo, pero jamás en la vida vamos a permitir que atrocidades de esta magnitud se sigan cometiendo en el municipio de Villa Vázquez, específicamente en la franja costera”, manifestó.

Indicó que allí, en ese lugar, hay lomas vírgenes que le están echando buldócer por encima para hacer carretera, “lomas prístinas que nunca se les ha cortado un árbol, una zona bellísima, hermosa y depredarla de esa manera no tiene perdón”, de acuerdo a sus declaraciones.

Señaló que las autoridades permitieron que individuos cometieran el crimen en la montaña, que nunca había sido tocada.

“Cuando iniciaron ese crimen ecológico como alcalde responsable lo comuniqué a Medio Ambiente para que mandaran a parar esa situación y a mí no se me hizo caso”, dijo.

El alcade hizo un llamado al ministro Miguel Ceara Hatton a que haga una investigación responsable y lo invitó a que vuele en helicóptero para que vea la magnitud del daño ocasionado en la zona.

“Ministro Ceara Haton, usted es un hombre serio. Mande a hacer una investigación de lo que está pasando en playa Buen Hombre. Me gustaría que usted venga y sobrevuele en helicóptero para que usted vea el daño ecológico que se está haciendo, destruyendo esa flora preciosa que Dios nos regaló en todo ese litoral costero”, manifestó.

Además, catalogó la situación como un acto de “salvajismo” y de “barbarie” y dijo que no lo tolerará.

“Sería un irresponsable si no denuncio lo que está pasando. Y no me importa quienes estén ahí, si son poderosos o no, yo lo que soy es un defensor de los recursos naturales y yo soy de los que abogo de que el turismo de playa Buen Hombre se debe explotar, pero de manera ecoamigable y de manera sostenible, no una vagabundería así como esa”, expresó.