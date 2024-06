Abinader sobre reciente auge de asaltos: “No le va bien al que asalta”

El presidente Luis Abinader manifestó que ante el creciente auge de asaltos en el país en los últimos días, las autoridades han “cumplido con su deber” en las investigaciones y deteniendo a los responsables y señaló que aquellos que realizan esa acción criminal “no les va bien”.

“Hay un mensaje, no le va bien al que asalta, no le va bien. Ese es un mensaje, ojala que a nadie lo asalten pero no le va bien”, exclamó el presidente al ser cuestionado sobre los últimos hechos delictivos sucedidos en el país.

Al abundar en su respuesta, Abinader indicó que en comparación con años anteriores, los índices de criminalidad se han reducido pero que actualmente “todo se sabe” debido a las redes sociales.

“Aquí tenemos una diferencia y es que con las redes sociales todo se sabe. Con las redes sociales al minuto pasa algo y ya tú lo conoces; esa es una realidad, entonces estamos en un momento de gobernar en tiempo de las redes sociales donde todo se conoce. Ese caso (el del asalto en la casa de cambio en Los Mameyes) no se hubiera conocido hasta 24 horas después, en caso de que algún periódico lo haya publicado, ahora se sabe todo y se está actuando”, expresó el presidente.

Video “No le va bien al que asalta”, según Abinader sobre reciente auge de asaltos



Las declaraciones del presidente suceden cuando, de acuerdo con LISTÍN DIARIO, en tan solo 10 días se han registrado al menos 18 atracos; sobre ello el mandatario indicó que se deben de investigar las causas que llevan a esas personas a realizar los hechos delictivos.

“Hay que ver las causas de la delincuencia que ya es más complejo y que es un tema de toda la sociedad, desde la formación familiar; desde las expectativas que tiene la población y en eso creo que tiene haber una respuesta general, impulsada por el Gobierno pero también de toda la población, para que tengamos una sociedad con menos nivel de violencia”, indicó declaró Abinader.