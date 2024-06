Embajadores y comunicadores apoyan red de donantes de sangre

La Red de Donantes de Sangre de la Fundación LASO, bajo la dirección de la comunicadora Lorenny Solano, recibió respaldo de varias embajadas durante el lanzamiento de la iniciativa "Embajadores de Vida".

El programa incorpora algunas figuras públicas e influyentes del país, que se unen de manera honorífica para contribuir y utilizar sus plataformas digitales con el propósito de convocar a sus seguidores a salvar vidas y concienciar sobre temas que requieren la orientación de la sociedad.

Las embajadas de China, representada por Chen Luning, Alemania por Maike Friedrichsen, Italia por Stefano Queirolo de Palmas, El Salvador por Dania Elena Tolentino, e Israel por Raslan Abu Rukun, fueron algunas de las misiones diplomáticas que respaldaron este proyecto.

Estas misiones colocaron las medallas en los hombros de los designados por la Fundación LASO como sus nuevos Embajadores de Vida.

Personalidades como Jatnna Tavares, Jochy Santos, Brea Frank, Colombia Alcántara, Irina Peguero, Nelfa Núñez, Euri Santi, Iluminada Muñoz, Karina Alarcón, Jaime Rincón, Aquiles Correa, Elvin Castillo, Miralba Ruiz, Roberto Cavada, Máximo Romero (Dante), Ramón Tolentino, Dannira Caminero y Juan Carlos Pichardo, conforman la primera generación de Embajadores de Vida seleccionados por la Fundación LASO.

El programa tiene como misión utilizar el poder de las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas digitales para educar y orientar a la población, con el objetivo principal de salvar vidas.

Solano expresó su entusiasmo y alegría al contar con figuras tan importantes para educar sobre la necesidad de donar sangre en el país, y afirmó que estos embajadores son los primeros de muchos que se sumarán a la misión de salvar vidas.

"Me siento honrada de poder contar con cada uno de ellos, pues estos Embajadores de Vida son los portavoces oficiales de Fundación LASO para nuestra misión: que nadie muera por falta de sangre a tiempo y de calidad", expresó Solano.

Los Embajadores de Vida se comprometieron a fomentar la donación de sangre, apoyar a la Fundación LASO, educar y sensibilizar, y colaborar con pasión en cada proyecto, evento o campaña, reconociendo que cada esfuerzo cuenta y que juntos pueden hacer una gran diferencia.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio, la Red de Donantes de Sangre ha desarrollado un itinerario de actividades orientadas a informar, educar y desmitificar la donación de sangre y hemoderivados en el país, dado que República Dominicana sigue presentando niveles de donación muy bajos en comparación con la demanda requerida.

Además, la Red de Donantes de Sangre presentó el calendario de jornadas de donación, que será la primera asignación para sus embajadores, motivando a las personas a donar sangre y hemoderivados en los principales hospitales del país.

Los nuevos Embajadores de Vida tendrán una agenda de actividades coordinadas por la Fundación LASO, que proporcionará todos los materiales, temas, orientación y convocatorias necesarias para ser difundidas por los embajadores a sus seguidores, logrando así una mayor integración de la sociedad y un mayor alcance.

Cada año, la Fundación LASO designará nuevos Embajadores de Vida, quienes serán investidos por las embajadas acreditadas en el país y recibirán funciones diplomáticas.

Ante un selecto grupo de invitados, compuesto por figuras públicas y personalidades de la vida social y política del país, el director del Hotel Homewood Suites Santo Domingo, Walter Carmiol, manifestó el interés de esta cadena hotelera en apoyar iniciativas como esta que promueven valores y salvan vidas, prometiendo su apoyo constante y augurando el mayor de los éxitos.

En los casi tres años que lleva operando, la Red de Donantes de Sangre de la Fundación LASO ha contado con el respaldo de importantes marcas que vinculan su responsabilidad social corporativa a estas causas, tales como Manuel González Cuesta con sus marcas JP Chenet y Domaine de La Baume, Ron Barceló, Pernod Ricard Dominicana con sus marcas Beefeater y Chivas Regal, Farmacias GBC, Grabo Estilo, Conadex, y ahora la prestigiosa cadena de hoteles internacionales Homewood Suites en Santo Domingo.

La Fundación LASO fue fundada en el 2014 y ha venido desarrollando importantes campañas de concienciación sobre temas sociales, como la importancia de la educación, la promoción de la lectura y escritura, el respeto al derecho de los animales, el papel de la mujer en la sociedad dominicana, proyectos de emprendedurismo, programas deportivos para jóvenes en los barrios y el más reciente, la Red de Donantes de Sangre de la República Dominicana.

Las condiciones para poder donar

Tener buena salud física, tener entre 18-65 años, menores de 18 años pueden donar con la autorización de sus padres, un ayuno de dos horas para donar, no tener/ o haber padecido: Hepatitis B o C, VIH/SIDA, Sífilis, etc, no padecer: Epilepsia, Tuberculosis, enfermedades severas del corazón y cáncer, (Mujeres), no estar embarazada o lactando, no haberse realizado: Cirugía, Accidentes mayores, Toxoplasmosis, Meningitis, (Mujeres), no haber realizado: Parto, Cesárea o Aborto en los últimos seis meses, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas.