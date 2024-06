¿Cuáles senadores aceptarán durante el próximo cuatrienio el barrilito?

Los senadores electos en las pasadas elecciones congresuales y presidenciales de Monte Plata, Independencia, Santiago, Barahona y Santiago Rodríguez son algunos de los que hasta este momento han confirmado que aceptarán “el barrilito”.

Esto a pesar de la diferencia de opiniones que causa este fondo asignado por el Congreso Nacional a los legisladores para utilizarlos como mitigador de las precariedades de servicios públicos en las provincias.

Pedro Tineo, senador de Monte Plata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que sería muy saludable para los legisladores que se pudiera eliminar el barrilito pero que en realidad cada provincia tiene su particularidad.

“Eso va a ser posible cuando los ciudadanos tomen conciencia de para qué eligen sus representantes”, dijo el senador electo.

El senador electo de Independencia, Dagoberto Rodríguez, expresó que quien no quiera los fondos que se los de a él, para utilizarlos en Jimaní y en los bateyes de su demarcación.

“El que no los quiera que me los dé para yo usarlo en Jimaní, en Descubierta, en Batey 6, 7, 8 y 9, que es la zona más deprimida que tiene el país. Claro, yo quiero decirles a ustedes que yo he hecho y hago 20 cirugías los sábados y 10 los domingos gratis… Yo doy 90 mil cuadernos por año…”, dijo Dagoberto, representante del PRM.

Daniel Rivera, próximo senador de Santiago, dijo al que la mayoría de los congresistas del PRM, aceptará como asistencia social, de una manera transparente, para darle asistencia a la población.

"En Santiago tenemos una población importante de 1 millón 24 mil habitantes y reclaman muchos servicios que, aunque tiene prioridad la parte de salud, también tiene deportes, educación y muchas fundaciones que hay que ayudar”, destacó.

Asimismo, el diputado Moises Ayala, próximo senador de Barahona; y Antonio Marte, reelecto como senador de Santiago Rodríguez; se refirieron al barrilito en los mismos términos, asegurando que lo ejecutarán en beneficio de ciudadanos con mayor calamidades residentes en su provincia.

"Yo lo dije, el que no lo quiera que me lo envíe todo que yo lo cojo en Santiago Rodríguez porque el Gobierno no tiene la capacidad de pagar recetas, ambulancias, de ayudar con los análisis, comprar lata de arroz. El gobierno no la tiene y yo mucho menos, entonces para eso se coge (el barrilito)", resaltó Marte.

Puerto Plata

Aunque no confirmó si a partir de ser posesionada nuevamente en la curul continuará tomando “el barrilito”, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, prefiere servir y ayudar a sus compueblanos por medio de este, solucionando así la falta de capacidad que tiene el Gobierno para enfrentar algunas problemáticas en su provincia.

“Yo prefiero repartirlo y darlo con una receta, mientras el Estado no tenga la capacidad de poder rápidamente auxiliar una gran cantidad de accidentes y que se necesitan…”, manifestó la legisladora del PRM en abril, antes de celebradas los comicios congresuales.

Distrito Nacional

Mientras tanto, Omar Fernández, un joven de 32 años de edad que a partir del 16 agosto será el senador del Distrito Nacional, aún no ha decidido si tomara este fondo. Fernández consideró el barrilito como una “distorsión”, debido a que la función de un legislador no es utilizar ese fondo.

Sin embargo, Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo y actual diputado del Distrito Nacional, plantea que lo correcto sería que los congresistas transparenten los gastos y le rindan cuentas al pueblo dominicano, teniendo en cuenta que este dinero está contemplado en el presupuesto del Senado.

Mientras tanto, solo tres de los 32 senadores que actualmente ocupan la curul en el hemiciclo de la cámara alta decidieron no tocar este fondo económico asignado para ofrecer asistencias sociales.

Tal es el caso de Faride Raful, senadora del Distrito Nacional, Antonio Taveras, de Santo Domingo; y Eduardo Estrella de Santiago, los tres integrantes del bloque oficialista. Raful destina esta cartera económica a una oficina técnica legislativa.

¿Que representa “el barrilito”?

“El barrilito”, que es un fondo de asistencia social conformado en 2006, representa en términos de gastos para el presupuesto del Estado dominicano RD$252, 858,000; lo que es equivalente a RD$21,071,000 al mes. Este monto es distribuido entre los 32 senadores.

A pesar de que legisladores del oficialismo han propuesto la eliminación del barrilito, aún no ha sido aprobado un proyecto legislativo que logre esto.