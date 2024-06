Cholitin Duluc apoya que se elimine el “nunca jamás” de la Constitución

El senador electo por la provincia La Altagracia, Rafael "Cholitin" Duluc mantiene como posición que se elimine el “nunca jamás” de la Constitución, para así darle acceso a que presidentes tengan la oportunidad de aspirar nuevamente al cargo, una vez agotados sus dos periodos.

Duluc expresó en la "Z digital", junto a Kalil Michel, que con esta eliminación se daría paso a que presidentes como Luis Abinader tengan la libertad de postularse, una vez agotados los dos periodos que permite la Constitución.

“Lo de dos periodos consecutivos eso es para no perpetuarse en el poder y no llegar a un momento en que se utilicen los recursos del Estado de manera no correcta para seguir en el poder, eso es una forma de limitar el poder, ahora bien un presidente como Luis Abinader que va a salir para su casa jovencito, por qué hay que limitarlo para que dentro de dos periodos, dentro de un periodo no pueda volver”, manifestó.

El exalcalde del municipio cabecera de La Altagracia, expresó además que la no repostulacion de Luis Abinader también se debe a que es muy respetuoso a lo que establece la Carta Magna dominicana.

“Él dice que no se va a repostular, porque ha sido una posición ya reiterada y además de que la Constitución lo establece y yo entiendo que el presidente es muy respetuoso de la Constitución y eso está perfecto y la reforma constitucional es parte de algunas reformas que necesita el país”, dijo Duluc.

Sostuvo que el país urge de reformas sustanciales, no solo en el área fiscal o tributaria, por lo que sí saluda como positiva la intención del mandatario de promover reformas constitucionales.

En ese sentido, indicó que actualmente el único de los exmandatarios que puede seguir optando por el más alto cargo electivo es Leonel Fernández, por lo que una reforma en ese sentido permitiría volver a aspirar a Danilo Medina y a Abinader.

Entre otras cosas también valoró el proceso electoral, indicando que este se desarrolló de manera pacífica y civilizada, al tiempo de manifestar que fue diferente a años anteriores.

“Fue muy tranquilo, muy democrático, los hechos fueron aislados, lo que no se veía en elecciones anteriores, uno que viene de muchos procesos”, sostuvo el exalcalde.