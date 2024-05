Conoce la agenda de la iglesia católica este jueves Corpus Christi

Este jueves es el día de Corpus Christi, una celebración católica que de acuerdo a una antigua tradición teológica, surge cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cornillon promovió la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo.

La práctica se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, y en este día se venera la institución de la eucaristía por Jesús el Jueves Santo, cuando convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre e invitó a comulgar de él.

La tradición católica establece que durante este día se realizan diferentes procesiones en lugares públicos.

“La fiesta del Corpus Christi, el centro es el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesucristo presente en la eucaristía, que para nosotros los cristianos es el centro de nuestra fe. La eucaristía es el centro de nuestra fe por eso cada domingo celebramos la eucaristía que es recordar la muerte y resurrección de Cristo", explicó el sacerdote Gregorio Alegría.

Alegría indicó que es por esta razón que una vez al año, la iglesia ha decidido celebrar de un modo especial la presencia de Cristo en cada persona.

AGENDA CATÓLICA

Justamente, para este jueves, la Arquidiócesis de Santo Domingo tiene programadas una serie de actividades que incluye una procesión a las 3:00 de la tarde y luego la eucaristía a las 04:00 p.m. frente al Faro Colón.

Mientras que la Diócesis de Baní, en la catedral Nuestra Señora de Regla, tendrá procesión a las ocho de la mañana, luego una misa a las 09:00 a.m. y una adoración hasta las siete de la noche del jueves.

En Barahona las actividades se realizarán en la catedral Nuestra Señora del Rosario, allí habrá adoración desde las 07:00 a.m., eucaristía en la catedral a las 08:00 a.m. y procesión después de la misa por el centro de la ciudad.

En Higüey la agenda se agotará en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, allí habrán cuatro misas a las 08:30 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m. y 6:00 p.m., luego, una procesión a las 04:30 de la tarde desde la Parroquia San Pedro Apóstol.

En San Juan de la Maguana la ubicación religiosa es en la catedral San Juan Bautista, en esa ciudad del sur iniciaran con la procesión a las 08:00 de la mañana desde la Capilla Sagrado Corazón de Jesús hasta la catedral, concluyendo con la Eucaristía.

En la catedral San Pedro Apóstol, ubicada en San Pedro de Macorís, la caminata será a las 08:00 a.m. desde la catedral hasta el Colegio Cristo Rey. Al finalizar celebrarán la eucaristía.

Por su parte, en la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, las actividades se ejecutaran en la catedral Santiago Apóstol, allí la procesión será a las 07:00 de la mañana y se realizará desde la iglesia en mención hasta el Estadio Cibao, concluyendo con la eucaristía.

Continuando con la zona norte, en La Vega se celebrará la misa en la catedral a las seis y media de la mañana, también habrá eucaristía a las 08:30 a.m. y 10:30 a.m., posteriormente estará la procesión a las 04:00 p.m., desde la parroquia San Agustín hasta la catedral.

En la diócesis de Mao-Montecristí: Eucaristía 08:30 a.m., adoración al Santísimo desde las 10:00 a.m. hasta las 06:00 p.m y procesión a las 07:30 a.m., desde el Parque Central de la ciudad de Mao.

Asimismo la agenda católica contempla que en Puerto Plata la procesión será a las 6:30 a.m. desde la catedral hasta el polideportivo concluyendo con la Eucaristía.