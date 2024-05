Recorrido histórico: Momentos para recordar de ocho presidentes dominicanos en 61 años

En los últimos 61 años República Dominicana ha tenido ocho presidentes: Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.

A continuación, un recorrido histórico desde 1961 hasta la actualidad, con algunas de las frases dichas por estos mandatarios en sus gobiernos.

Video Línea de tiempo: 8 presidentes, y sus frases, en 61 años en República Dominicana



Luego de que el país permaneciera por más de dos décadas bajo el régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo, quien ocupó el cargo hasta el 30 de mayo de 1961, Juan Bosch ascendió al poder en el año 1963. Fue el primer presidente elegido democráticamente.

Bosch asumió la República en momentos en el que estaba sumergida en un mar de represión y sustituyó al gobierno colegiado de Rafael Bonelly, sin embargo, su gobierno solo se mantuvo siete meses en el poder.

“Debemos admitir que en la República Dominicana estamos obligados a avanzar de prisa”, pronunció en uno de sus discursos Bosch.

Posteriormente, fue electo el caudillo Joaquín Balaguer, quien gobernó por tres periodos consecutivos (primer mandato fue de 1966 al año 1970, el segundo de 1970 al 1974 y el último de 1974 al 1978), a los que se les conoce históricamente como “Los 12 años de Balaguer”.

Esta época fue acogida entre quejas de partidos opositores y grupos que querían poner fin a los años consecutivos de Gobierno que llevaba.

“Esta situación de anarquía en que ha vivido el país en los últimos tiempos, se debe, principalmente, a la crisis por la cual ha atravesado el principio de la autoridad”, expresó a inicios de su primer mandato presidencial de 1966 a 1970.

Cuando fue reelecto para gobernar en el siguiente periodo de 1970 a 1974 dijo la célebre frase: “El único cambio de fondo que es posible introducir en nuestra reestructura es una reforma agraria intensiva”.

Para su último cuatrienio (1974-1978), el presidente del Partido Reformista, reprochó la idea infundida acerca de la imagen de su Gobierno y respondió a críticas en gran parte de su discurso de toma de posesión.

“Luchar en consecuencia la imagen que se ha pretendido proyectar sobre el Gobierno, cuando se pretende presentar como un régimen esencialmente represivo”, es una de las palabras dichas.

El fin de la era de los doce años llegó cuando tomó el mando presidencial Antonio Guzmán para gobernar en el periodo 1978-1982. Su gobierno se destacó por respetar las libertades democráticas.

“En nuestro país se ha vivido en los últimos años una grave crisis moral e institucional”, fue la frase que dijo en uno de sus discursos.

Guzmán se quitó la vida a solo 43 días de quitarse la banda presidencial para pasársela a su compañero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Salvador Jorge Blanco, quien gobernó desde 1982 hasta 1984.

“El poder es temporal, es como una sombra que pasa. Lo correcto es cuando se sale del poder”, fue lo que dijo en una de sus alocuciones.

Al finalizar sus cuatro años, Balaguer regresó para gobernar por 10 años en tres mandatos más (el primer periodo fue de 1986 a 1990, el segundo 1990-1994 y el tercero de 1996 al 2000).

Cuando regresó para 1986 ganando las elecciones en contra de Jacobo Majluta, pronunció: “Vuelvo no para hacer milagros, sino para encarar con energía la crisis que nos afecta”.

Balaguer se reeligió en 1990: “Y jamás ejercería una presidencia que fuera fruto del todo o que pudiera parecer ante mis ojos como una autoridad usurpada”, dijo.

También en 1994: “Yo no puedo andar con un pordiosero. Yo no hago más que trabajar para el país. Yo gano RD$3,000 y con eso tres mil pesos vivo austeramente”.

En 1996 apoyó a Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en contra de José Francisco Peña Gómez.

Fernández ganó y gobernó desde 1996 hasta el año 2000, con un enfoque en la estabilidad económica y la modernización.

“Computadoras en las escuelas, como una forma de introducir las nuevas tecnologías y herramientas del aprendizaje. República Dominicana despierta, que llegó la hora de las escuelas”, pronunció en ese entonces.

Al finalizar su periodo, el PLD llevó como candidato a Danilo Medina, quien fue derrotado por Hipólito Mejía, en ese entonces del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El ahora expresidente y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se encargó del Estado durante 2000-2004.

“Yo vengo de las entrañas del pueblo, de las entrañas del campo y me duele en el alma porque pasé por esos peldaños y espero enfrentar la pobreza con realidad y economizar los cuartos que mucho se han robado. Yo no lo voy a hacer”, fue una de sus palabras dichas en promoción.

Su presidencia estuvo marcada por una crisis económica grave, la devaluación de la moneda y el colapso del Banco Intercontinental (Baninter).

De 2004 a 2006, regresó Leonel Fernández: “Un espíritu de optimismo, de fe, de confianza y determinación. Dominicanos, es para delante que vamos”.

Y obtuvo la reelección para el que sería su tercer periodo constitucional (2008-2012): “Para debatir y acabar el proyecto de reforma constitucional que luego de una masiva, democrática y entusiasta consulta popular tendré el honor de someter”.

Posteriormente, en el mismo PLD, llegó Danilo Medina para dos mandatos consecutivos (2012-2016 y 2016-2020).

“El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón es del pueblo dominicano y de nadie más”, dijo en una alocución, llegando al poder en su primer gobierno. Medina implementó políticas de desarrollo social y económico.

“Ya no hay imposibilidad de engañar a nadie con palabras. Es la primera vez que un candidato gana sin ir a un solo programa de televisión”, fue una de las frases dichas al inicio de su segundo periodo en el que enfrentó fuertes críticas de corrupción.

Para 2020, asumió el poder Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM): “En el Gobierno que iniciamos hoy no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar a la justicia su parte”.

Su primer mandato se caracterizó por el manejo de la crisis del Covid-19 y su discurso anticorrupción.

Abinader fue recién reelecto: “Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré. La República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre”.