Presunto homicida se entrega y dice muerte de joven Jonathan Jiménez en Galván fue accidental

Luis Emilio Reyes Mariano (Tirzo), quien era perseguido por las autoridades por la muerte del joven Jonathan Jiménez (Junior), el 19 de febrero de este año en el municipio de Galván, se entregó de manera voluntaria en el Departamento de la Policial Nacional en este municipio cabecera.

Tirzo llegó a la dotación policial la tarde del martes y fue recibido por el procurador fiscal del distrito judicial de Bahoruco, Esteban Jonathan Cuevas.

De acuerdo a Tirzo, la muerte de Jonathan Jiménez fue accidental. Dijo que cuando prendió la pasola que conducía, luego de comprar en un supermercado, esta se aceleró y recorrió más de 100 metros sola impactando una mesa de venta de productos propiedad de Jonathan Jiménez, quien supuestamente junto a otro hombre la retuvo y luego se generó el enfrentamiento que provocó la muerte de un disparo del joven.

“Le pido que me perdone a todo el que me conoce, yo nunca en la vida haría una cosa como esa, eso fue un accidente. Me atacaron de mala manera. Yo nunca estuve armado, esa arma no era mía, la sacó él y en el forcejeo salió el disparo, y como le tocó a él, pude haber sido yo la víctima”, dijo Reyes Mariano.

El acusado dijo que no es el propietario del arma homicida, la cual no ha sido recuperada, y aseguró que trató de entregarse desde el primer momento a las autoridades.

El representante del Ministerio Público dijo que las investigaciones determinarán la realidad en este acontecimiento.