Leonel sobre tema haitiano: “Hay un irrespeto hacia la soberanía de República Dominicana”

El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que los distintos organismos internacionales no están mirando con ojos correctos la situación de inestabilidad que prevalece en Haití desde el 2021 y el papel que juega República Dominicana.

Fernández indicó que el recibimiento o no de haitianos en territorio nacional, en condición de refugiados, como solicitara la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), es una decisión que recae en la soberanía de cada país, por lo que no se debe imponer.

“Yo diría que hay un irrespeto hacia la soberanía y hacia la autodeterminación de República Dominicana (…) yo pienso que el Departamento de Estado (de Estados Unidos) no está mirando correctamente lo que ocurre en República Dominicana; en primer lugar recibir o no refugiados es una expresión de la soberanía nacional dominicana, si eso conviene o no al interés nacional, pues no tienen que imponernos eso, sea quien sea”, sostuvo al participar en el espacio "De cara al elector", del Listín Diario, encabezado por el presidente de Editora Corripio, Manuel Corripio; el director, Miguel Franjul y el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas.

Video "Hay un irrespeto hacia la soberanía de República Dominicana", según Leonel sobre tema haitiano



Asimismo criticó la insistencia en denunciar que desde el país se practica racismo y violaciones a los derechos humanos, con las deportaciones que realizan agentes de la Dirección General de Migración de haitianos hasta su país.

En ese sentido, manifestó que lo que habría es observar un programa de dignidad en las deportaciones, para prevenir algún tipo de maltrato.

“Pero insistir en que aquí hay racismo, si hay violación a derechos humanos en las deportaciones, con los programas hagamos las deportaciones respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas que se van a deportar”, recomendó.

Explicó que las deportaciones son un proceso normal, utilizando como ejemplo la deportación de dominicanos desde Estados Unidos y Puerto Rico, de manera frecuente.

Consejo

El aspirante a la presidencia por cuarta ocasión miró con preocupación la formación del Consejo Presidencial haitiano, explicando que este fue creado para que guie las elecciones de 2026, sin embargo ya han surgido conflictos por la elección de un primer ministro y la distribución de los ministerios.

“Primero la designación del primer ministro puede crear conflictos internos, la distribución de los ministerios está creando otros, entonces está un pueblo escéptico, un pueblo que no cree nadie y tiene razones para no creer porque ha habido un fallo histórico permanentemente”, indicó.