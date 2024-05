Residentes de sectores vulnerables ante posibles inundaciones: "Tengo que ir a trabajar y me voy con el susto"

Las épocas lluviosas se han convertido en una fuente de temor para sectores como La Javilla y Brisas del Este en Santo Domingo Norte, ya que deben vivir bajo el tormento de ver sus casas inundadas o sus enseres dañados a consecuencia de los estragos dejados por las inundaciones.

“Desde que llueve las calles se inundan de agua, dura 15 minutos lloviendo y ya el agua me llega hasta el segundo escalón de la casa. Yo tengo que irme a trabajar y me voy con el susto, a veces levanto lo poco que tengo, porque llego a las 10:00 de la noche”, expresó Jessica Encarnación al describir la incertidumbre que siente cuando en épocas de lluvias tiene que dejar su casa y esperar que no sufra las inclemencias del clima.

Encarnación reside en la calle Gregorio Luperón, en el sector la Javilla de Santo Domingo Norte y a pesar de que señaló que se la ha pasado construyendo muros para evitar que el agua penetre su hogar, hasta ahora esta medida no ha resultado y el agua sigue siendo su mayor preocupación.

Sin embargo, su realidad también la comparten sus vecinos y al entrar a la calle los elevados muros son evidentes y la explicación es la misma “para evitar que se meta el agua”. Los charcos, una cañada que según dijeron los moradores entrevistados no se ha saneado en mucho tiempo, es lo que se observa en la calle Gregorio Luperón.

En Brisas del Este, a pesar de que las personas afirmaron que los días de lluvias ocurridos recientemente han estado “tranquilos”, el recuerdo de lo que vivieron el noviembre del año pasado permanece siempre latente, por lo que cuando anuncian aguaceros pierden el sueño.

“Hasta ahora esta todo tranquilo, hasta que no venga el río y nos afecte de nuevo como siempre lo hace, vamos a pedirle a Dios que no sea así, porque lamentablemente cuando eso sucede nosotros tenemos que abandonar nuestros hogares, dejar los enseres aquí y cuando uno hace eso se terminan cayendo dentro del agua”, expresó Anisty Medina.

Medina, vive con su dos hijos de 12 y 14 años, en una pequeña casa próximo al río Yuca, y las épocas de lluvia la mantienen en estado de alerta por una posible inundación.