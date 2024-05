Firma del Pacto por los Animales propuesto por LISTÍN DIARIO concita amplio respaldo

El presidente Luis Abinader, líderes políticos, candidatos a cargos para los próximos comicios y representantes de otros sectores sociales, firmaron ayer el “Pacto para la Protección de los Animales” impulsado por LISTÍN DIARIO y la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA).

El compromiso procura que representantes del Estado dominicano y de diversos sectores sociales se comprometan con establecer y “hacer cumplir” las normas vigentes de protección a los animales que están contenidas en la ley 248-12, que desde su promulgación hace 12 años, ningún Gobierno ha impulsado su cumplimiento.

El pacto se convirtió ayer en una realidad, dos semanas después de que el pasado 22 de abril, a través de su editorial, LISTÍN DIARIO propuso la firma del compromiso y justo en la fecha sugerida en esa publicación, la sede de este medio recibió a la mayoría de los convocados, quienes pasaron por las instalaciones del decano de la prensa nacional para rubricarlo.

“Quiero felicitar a FEDDA por su preocupación por muchos años para la protección de los animales. Que bueno que tenemos este gran pacto para que todos juntos, sociedad civil, Gobierno, la comunicación también, podamos trabajar en la protección de los animales. Estamos comprometidos con eso y felicitamos al FEDDA por visualizar este problema por todo el país, felicidades y vamos a trabajar juntos”, exclamó Abinader.

Desde el mediodía del día de ayer, por este medio han acudido funcionarios públicos, candidatos presidenciales, aspirantes a senadores y actuales alcaldes, quienes acogieron el llamado a la firma del Pacto por los Derechos de los Animales, y sin banderías políticas se han pronunciado a favor de la iniciativa.

Los candidatos presidenciales

El presidente Luis Abinader (centro) muestra el pacto luego de firmarlo.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

El primero de los candidatos presidenciales en firmar fue el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, quien manifestó tener claro que la lucha contra el maltrato animal es un compromiso que hay que asumir.

También destacó que hay que crear una cultura de amor y respeto hacia los animales y como muestra de ello acudió con su mascota a la firma del documento del pacto.

“Firmar este pacto a favor del derecho de los animales y FEDDA, que lucha contra el maltrato animal, nos llena de mucho compromiso, sobre todo que es una causa personal, amo los animales, los quiero, pero hay que crear esa cultura de que ese amor, ese respeto hacia ellos sea en toda República Dominicana”, dijo Martínez, quien acudió a la firma acompañado de su perrita “Luna”.

El expresidente Leonel Fernández firma el pacto junto a la presidenta de FEDDA, Lorenny Casado, y el director del LISTÍN, Miguel Franjul.VÍCTOR RAMÍREZ/LD

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, luego de adherirse al pacto, se comprometió a cumplir lo establecido en el documento, al exclamar que la “nobleza de un pueblo se ve cuando respeta el derecho de los animales”.

El tres veces presidente de la República felicitó tanto a la FEDDA como al LISTÍN DIARIO por proponer y promocionar este tipo de iniciativas de conciencia ciudadana.

Mientras, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, dijo presente para la firma del pacto y elogió este tipo de iniciativas.

“Comprometidos con esta iniciativa, primero entendemos la necesidad de crear conciencia, de educar y de compromiso con este pacto que acabamos de firmar y esto lo hacemos, no solo como el candidato presidencial del PRD, sino en nombre de nuestro partido que siempre ha estado de acuerdo con este tipo de iniciativas. Creo que es una iniciativa que realmente necesita el apoyo de todos los sectores, políticos, sociales, toda la sociedad dominicana, todo el pueblo debe de abocarse a esto”, explicó el ex canciller de la República.

Video Amplio respaldo hace presencia en Firma del Pacto por los Animales propuesto por LISTÍN DIARIO



Otra de las candidatas que asistió a la sede de LISTÍN DIARIO fue la del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, quien resaltó que la protección y defensa de los animales forman parte de su política y de planes de Gobierno.

“Creo que la firma de este pacto va a ayudar a contribuir, variar, cambiar y transformar la cultura que ha normalizado el maltrato a los animales. Las personas que creen que los animales no sienten, no padecen y en ese sentido nos parece que esta iniciativa de la FEDDA y del LISTÍN DIARIO aportan a una cultura de respeto y de protección a los derechos de los animales”, aseguró Cabrera.

La ultima en pasar fue la candidata de Opción Democrática, Virginia Antares, quien catalogó este pacto como un “paso de avance” en la sociedad dominicana con relación a crear conciencia sobre la protección y los derechos de los animales.

“A mí me gusta mucho una frase de Ghandi que dice que la nobleza de una sociedad se mide por como tratamos a los miembros más vulnerables y yo creo que en este caso los animales, nuestras mascotas son de los miembros más vulnerables, así que el hecho de que la sociedad dominicana se esté movilizando es una excelente señal de sensibilización y recordar que el bienestar de los animales y sobre todo el perseguir a quienes maltratan a los animales está muy vinculado con el bienestar de los humanos porque ese es el primer paso del abuso”, explicó Antares, quien firmó el pacto junto a su compañero de boleta, Ico Abreu.

Los alcaldes

El alcalde Dio Astacio se comprometió a construir un albergue para animales.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

Igual estuvieron por LISTÍN DIARIO los alcaldes de Santiago y Santo Domingo Este, Ulises Rodríguez y Dio Astacio, respectivamente.

Astacio calificó de “novedosa” y “humana” la iniciativa a la que se ha sumado. Además, señaló que como alcalde pretende construir un refugio para animales llamado “La Casa del Firulay”.

“Precisamente el compromiso y el amor por los animales es lo que me motiva a acudir al llamado. Los animales nos cuidan, nos alegran la vida y está comprobado que todo el que vive con un animal vive más tiempo, lo que quiere decir que ellos lo único que hacen es producirnos bienestar”, indicó el titular del cabildo de Santo Domingo Este.

Omar Fernández

Omar Fernández, candidato a senador por el Distrito Nacional, recordó que sometió un proyecto para modificar la ley de protección animal y tenencia responsable.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

Omar Fernández, candidato a senador por el Distrito Nacional, mostró su satisfacción al firmar el pacto, considerando que con esto se van dando “pasos de avance” en el país sobre la importancia del cuidado y tenencia responsable de los animales.

"Firmando con mucho orgullo este pacto por la defensa de los animales. Me siento muy contento de ver los avances que se van dando en nuestro país en lo que debe ser el cuidado responsable de los animales, sobre todo porque yo que he abogado desde el Congreso Nacional por la reforma a la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable y dentro de las cosas que he planteado es que se endurezcan las penas contra las personas que abusan, maltratan y hagan actos de crueldad o negligencia contra los animales. La verdad es que me siento profundamente orgulloso de que vamos dando pasos de avance”, manifestó Fernández, al firmar y explicar sus motivaciones para acudir al llamado.

Como muestra de que las buenas acciones no tienen bandería política, a la salida Fernández se encontró con el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y entre apretones de manos ambos coincidieron en su amor y compromiso por los animales.

Otros

Igual firmaron José Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Mayor General Ramón Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional; José Luis Frometa Herasme, director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; Limber Cruz, ministro de Agricultura; Roberto Fulcar, ministro sin cartera; Víctor Atallah, ministro de Salud Pública; Randolfo Rijo Gómez, director ejecutivo del 9-1-1 y titular interino del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional.