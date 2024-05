El "Pacto por los animales" ya es una realidad: Líderes y autoridades firman compromiso

Desde mediodía de hoy, al Listín Diario han acudido distintos funcionarios públicos a acoger el llamado a la firma del Pacto Por los Animales, organizado la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (Fedda), y sin banderías políticas se han proclamado en favor de la defensa de los animales.

Abel Martínez, candidato del PLD; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; Omar Fernández y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, son algunas de las figuras que han puesto su firma para concientizar sobre la importancia de la protección animal.

Omar Fernández, candidato a senador por el Distrito Nacional, mostró su satisfacción al firmar, considerando que con esto se van dando “pasos de avances” en el país sobre la importancia del cuidado y tenencia responsable de los animales.

"Firmando con mucho orgullo este pacto por la defensa de los animales. Me siento muy contento de ver los avances que se van dando en nuestro país en lo que debe ser el cuidado responsable de los animales, sobre todo porque yo que he abogado desde el Congreso Nacional la reforma a la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable y dentro de las cosas que he planteado es que se endurezcan las penas contra las personas que abusan, maltratan y hagan actos de crueldad o negligencia contra los animales. La verdad es que me siento profundamente orgulloso de que vamos dando pasos de avance”, manifestó Fernández, al firmar y explicar sus motivaciones para acudir al llamado.

Como muestra de que las buenas acciones no tienen bandería política, a la salida Fernández se encontró con el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio y entre apretones de manos ambos coincidieron en su amor y compromiso por los animales.

Mientras que el alcalde calificó de “novedoso” y “humano” la iniciativa a la que se ha sumado. Además señaló que como alcalde pretende construir un refugio para animales llamado “La Casa del Firulays”.

Dío Astacio firma Pacto por los Animales en compañía de la presidenta del Fedda y el director del Lístin Diario, Miguel Franjul.Listín Diario

“Precisamente el compromiso y el amor por los animales es lo que me motiva a acudir al llamado. Los animales nos cuidan, nos alegran la vida y está comprobado que todo el que vive con un animal vive más tiempo, lo que quiere decir que ellos lo único que hacen es producirnos bienestar.

De su lado el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, tiene claro que la lucha contra el maltrato animal es un compromiso que hay que asumir, pero también resalta que hay que crear una cultura de amor y respeto hacia ellos y como muestra de ello acudió con su mascota a la firma del documento del pacto.

“Firmar este pacto a favor del derecho de los animales y Fedda, que lucha contra el maltrato animal, nos llena de mucho compromiso, sobre todo que es una causa personal, amo los animales, los quiero, pero hay que crear esa cultura de que ese amor, ese respeto hacia ellos sea en toda República Dominicana”, dijo Martínez.