Indrhi apaga sistema de bombeo en canal La Vigía por crecida de río

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) apagó el sistema de bombeo instalado en el canal de La Vigía, debido a la crecida del río Masacre por las fuertes lluvias.

El director de operaciones del Indrhi, Juan Carlos Nova, manifestó a periodistas de Listín Diario que las bombas no están encendidas porque no hay necesidad en estos momentos de encender el sistema de bombeo, mismo que fue puesto en funcionamiento por disposición del presidente de Luis Abinader, para llevar agua a productores agrícolas de Dajabón ubicados más abajo del canal de los haitianos.

“Desde hace varios días se registran precipitaciones considerables en la cuenca del río Dajabón lo que ha producido un aumento en los caudales que transitan por el río, haciendo que esos caudales lleguen sin ninguna dificultad hasta la laguna de Saladillo y garantizando agua a los productores directamente”, dijo Nova.

El funcionario destacó que encender las bombas en estos momentos sería un gasto innecesario tras no haber necesidad por la crecida del río por lo que no hay demanda del líquido.

“Cuando el cauce del río viene con una venida extraordinaria como ahora que está con una crecida, no es conveniente mantener los equipos operando porque con la crecida aumenta no solamente el caudal, sino la velocidad de las aguas que cruzan, generando un aumento de vibraciones de las tuberías de succión que pueden producir averías en el equipo entonces no es conveniente”, manifestó Nova.