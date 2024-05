Raquel Peña sobre llamado de Danilo a destruir carpas en elecciones: “Esas carpas no van a estar”

Tras el llamado realizado el pasado domingo por el expresidente de la República, Danilo Medina, a sus simpatizantes para que destruyan carpas y defiendan el voto en las próximas elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cumplirá con lo que establece la ley.

“La Junta Central Electoral dijo que no se permite y nosotros somos un partido que vamos a cumplir con eso y por supuesto, que esas carpas no van a estar”, fue lo que dijo Peña, luego de encabezar el acto de lanzamiento del Centro de Emprendimiento de la International Chamber Of Commerce (ICC), que tuvo lugar en el Hotel El Embajador.

La vicemandararia también hizo un llamado a la población para que ejerza su derecho al voto este próximo 19 de mayo.

“Vayan a votar temprano para que puedan ejercer ese derecho que tienen a elegir a quienes quieren que sigamos manejando el país en un futuro de crecimiento, de desarrollo, pero sobre todo de progreso”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el lanzamiento del Centro de Emprendimiento ICC en el país, cuyo propósito es el de “promover la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) a nivel internacional”.

En el acto, que tuvo lugar en el Hotel Embajador, la Cámara de Comercio de Santo Domingo (CCPSD) y la Internacional Chamber of Commerce (ICC) lanzaron, a modo de colaboración, este espacio para el desarrollo de las PYME.