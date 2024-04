Trabajadores marcharán en su día por mejoras salariales y por sistema de salud

El próximo miércoles primero de mayo, cuando se conmemora al trabajador, un conjunto de organizaciones sindicales y sociales marcharán desde la avenida Jiménez Moya, esquina José Contreras, hasta el frente del Ministerio de Trabajo.

Según expresó Juan Núñez Batista, secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quienes han unificado su lucha a la Unión Clasista de Trabajadores, la movilización es motivada por su preocupación por el panorama actual, tanto social como económico.

La falta de empleo, la constante violación al derecho que tienen los trabajadores a organizarse, el deterioro de la calidad de vida, los bajos salarios y el aumento constante de los precios de los artículos de la canasta básica, fueron algunas de las causas que, por lo que manifestaron, los incentivo el método de celebración.

Además, mencionaron el incremento constante de la violencia “que afecta a todos los sectores de la sociedad dominicana en sentido general”.

“Tenemos actualmente una seguridad social, que no garantiza, la atención en salud integral, sino que constantemente se le niega el derecho a la salud, mediante los copagos que impactan en los bolsillos de los trabajadores y sus familiares. No se garantiza la medicina, no hay garantía para que las trabajadoras reciban una pensión justa, digna y solidaria”, se quejó Núñez Batista a nombre de los 15 movimientos que hacen el llamado.

LOS QUE MARCHARAN

La Unión Clasista de Trabajadores, La Central de Trabajadores Unitaria, la ADP, el Bloque Popular Jesús Adón, el Movimiento Mujeres Trabajadoras y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Grupo acreditas Nativa; forman parte de los cabecillas de la movilización.

Así también, la Asociación Nacional de Enfermería, el Sindicato Nacional de Operadores de Máquina Pesada, la Federación Portuaria de la Margen Oriental de Haina, la Federación de Trabajadores Portuarios de la Región Sur y la Asociación Nacional de Bienestar Bomberil.

El Frente Estudiantil Flavio Suero (FaproUasd), la Corriente Universitaria Juan Pablo Duarte y la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos, se encuentran incluidos.