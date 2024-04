Bondades de los debates

ontrario a lo que para el PLD de 2019 significó que Danilo Medina y Leonel Fernández no se pusieran de acuerdo para apoyar a un candidato presidencial unificador para las elecciones del 2020, este asunto de los debates políticos de ANJE viene siendo lo que podríamos llamar un ganar/ganar. (Lo del PLD fue perder/perder).

Así, gracias a estos debates, pudo el país conocer a un Omar Fernández Domínguez que, –si bien se enfrenta a un experimentado Guillermo Moreno apoyado por la maquinaria electoral del PRM–, aun perdiendo ganará, y en caso de que el profesor Fernández Reyna desista de sus aspiraciones quedará colocado como lógico candidato presidencial del partido FP en 2028. En tal escenario, quién podría disputarle la candidatura.

Si el comportamiento de Omar en el debate le permitió mostrar sus mejores dones, demostrando no solo formación política sino también fluidez verbal, capacidad de reacción/improvisación y un manejo de las emociones heredado de su padre, estos debates nos regalan ahora a Zoraima Cuello. Y es que la capacidad de trabajo y la calidad gerencial y administrativa de la actual vicepresidente Raquel Peña no es noticia; el país la ha conocido en estos cuatro años; a quien no conocía el electorado era a una Zoraima que con su discreción y su estoicismo saludable se había formado desde 1997 o antes para que la oportunidad la encontrara preparada, lo que se notó en el debate. Las musas existen, pero solo funcionan si te encuentran trabajando. (La Vice ha sido el secreto mejor guardado de Luis e Hipólito).

Sobre las resultados de las elecciones presidenciales, y a partir de casi todas las encuestas, –salvo que nos visite un cisne negro de los del profesor Taleb–, no debe haber sorpresas. Donde sí ha habido sorpresa ha sido en la presentación de Omar y Zoraima en la sociedad de la alta política.

Es una pena que Juan Ariel, David, Yayo o Roberto Ángel no hayan competido en estas elecciones, para que pudiera el país conocer sus aspiraciones y sus dones. Pero no os desesperéis. Cuatro años son un segundo en la vida de un país.

Gracias a ANJE, y gracias al talante democrático del hijo del Dr. Abinader que siendo presidente en ejercicio, duplicando las intenciones de voto de sus adversarios y contra todas las recomendaciones de sus asesores, ha cumplido su empeñada palabra, su promesa de participar en este debate.