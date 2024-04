Abinader sobre Haití: "en 20 años no se hizo nada, en tres años lo hemos hecho todo"

El presidente de la República Luis Abinader, quien además es candidato a la reelección para los comicios del próximo 19 de mayo, dijo que en su gestión de gobierno ha logrado hacer más que los partidos opositores en 20 años, en materia de extranjeros en condición de ilegalidad.

El mandatario expuso los cambios que ha realizado con relación a la frontera haitiana, destacando la creación de la verja perimetral inteligente, mejorías en los salarios de los soldados que prestan servicios en la zona fronteriza y la preparación de las Fuerzas Armadas.

Las informaciones han sido ofrecidas en el debate que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), en el cual participan los candidatos a la presidencia de los partidos mayoritarios.

"Tenemos la verja perimetral que hemos hecho, que si ustedes investigan, allá en la frontera ha disminuido radicalmente el robo de ganado, el robo de vehículo, y seguiremos construyendo en el próximo período ya, la verja total más inteligente en las áreas montañosas (...) Hoy las Fuerzas Armadas están preparadas, están bien equipadas, hemos comprado equipo como nunca antes, y ganan hoy 29 mil pesos un raso, un poco más los que están frontera, versus 10 mil o un poco más que ganaban en 2012", puntualizó el candidato del PRM.

Ante ello, Abel Martinez, candidato por el Partido de Liberación Dominicana (PLD), dijo en su intervención en la frontera de debe parar "las ventas de visas y la mafia con haitianos", recalcando que la corrupción ha estado presente en los casi cuatro años de gobierno de Abinader.

"Tenemos que iniciar quitando las mafia y venta de visas que hay actualmente y la trata y tráfico de inmigrantes hacia territorio dominicano (...) Tenemos que reforzar también lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, el consulado dominicano en Haití que defiendan mas los interés de las situaciones", comentó el candidato peledeísta.

Video "En 20 años no se hizo nada, en tres años lo hemos hecho todo", según Abinader sobre Haití



Por esta respuesta, Luis Abinader exigió una replica y preguntó con que autoridad haitiana podría establecer una conversación, cuando el vecino país "no posee".

"Han hablado aquí de las relaciones diplomáticas, pero es un país donde casi no hay autoridades de gobierno, ¿con quien lo íbamos hablar?, con Barbacue, no hay gobierno allá para poder hacer alguna negociación", comentó el perremeísta.

Mientras, el candidato por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reclamó la queja del mandatario sobre el trabajo de los gobiernos pasados.

El candidato Abinader se queja de que nosotros no hicimos nada previamente, pero debo decirle que tampoco lo hizo Pedro Santana, ni Buenaventura Báez, ni Lilis, ni Trujillo, ni Balaguer ni nadie, y no se había hecho porque en realidad Haití es una democracia fallida pero no había llegado hasta este punto", vociferó Fernández.