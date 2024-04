Declaración de "El Dotolcito" sobre la noche en que murió Joshua Fernández

Wesley Vincent Carmona, “El Dotolcito”, pidió “disculpas” a los familiares de Joshua Omar Fernández, quien falleciera el pasado 16 de abril de 2023, a las afueras de una discoteca de la capital, tras ser impactado por una bala en un hecho en el que el implicado recalca que no tuvo “ninguna participación”.

“Llegamos como quien dice a eso de las 10:00, 10:30 (a la discoteca). En la discoteca éramos alrededor de 33 personas y como había varias personas de mi barrio que conocían a Luis y a Chiquito (los demás implicados), yo decido llamar a Chiquito… Él llega a la discoteca faltando 15 (para la medianoche) y ahí le brindé par de tragos. Yo salgo y como nosotros no andábamos en vehículos porque estábamos tomando alcohol, yo vuelvo a llamar al taxista y yo me monto normal atrás…, después ellos le dicen al taxista que se pare, ellos salen, se desmontan. Yo no estoy pendiente, estoy en mi teléfono y escucho dos disparos y ellos vuelven y se montan”, detalló Carmona al momento de hablar ante el Tribunal.

El implicado del caso agregó que a su entender el Ministerio Público lo quiere poner como que él fue que “organizó todo”.

“Solamente quiero decirle que yo no maté a nadie, yo no le robé a nadie, y aquí me quieren poner a mí como que yo soy el creador de todo, y yo no puedo controlar el tiempo. Yo no controlo el momento de nadie; yo no sé lo que nadie va a hacer en el mundo y yo sufrí mucho. Lo que yo he pasado ahí adentro (en la cárcel), yo no se lo deseo a nadie”, exclamó "El Dotolcito".

Tanto Carmona (El Dotolcito), Luis Brito Troncoso (Luisito) y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) son los implicados en la muerte del entonces joven de 19 años Joshua Omar Fernández, y se encuentran guardando prisión preventiva por el hecho.

Este viernes, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Clariver Nivar, Yisel Soto y Clara Sobeida decidieron recesar la audiencia hasta el próximo lunes 22 de abril a las 2:00 de la tarde.