Listín Diario transmitirá debate presidencial de candidatos alternativos

Las plataformas digitales del periódico LISTÍN DIARIO transmitirán el debate electoral organizado por los medios Grupo de Medios Panorama y Somos Pueblo Media, donde participarán los candidatos presidenciales de partidos políticos alternativos, con miras a las elecciones del próximo 19 de mayo.

Miguel Medina y Ricardo Ripoll, presidentes de Grupo de Medios Panorama y Somos Pueblo Media, respectivamente, informaron que “El Verdadero Debate”, nombre del evento, se realizará el miércoles 17 de abril de 7:00 a 10:00 de la noche.

Medina y Ripoll confirmaron la participación de los candidatos presidenciales Carlos Peña, de Generación de Servidores (GenS); María Teresa Cabrera, del Frente Amplio; Virginia Antares, de Opción Democrática, y Fulgencio Severino, de Patria para Todos.

El debate presidencial contará con la moderación de los reputados comunicadores Ricardo Nieves, Ivonne Ferreras y Ricardo Ripoll.

Además del Listín, otros medios que darán cobertura son Somos Pueblo TV, Somos Pueblo Media, www.somospueblo.com, VTV Canal 32, el periódico mensual impreso Panorama y el digital www.panorama.com.do.

También, por todas las plataformas digitales de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok de ambos grupos, así como una amplia red de medios locales que serán integrados a nivel nacional.

Los organizadores del evento explicaron que el objetivo del encuentro es otorgar una plataforma equitativa y significativa a los candidatos presidenciales de los partidos alternativos que no han sido considerados en foros tradicionales de discusión política, para la exposición de sus ideas, planes de gobierno y alternativas de solución a los desafíos que enfrenta el país.

"Cada candidato tendrá la oportunidad de exponer sus ideas, planes de gobierno y alternativas de solución a los desafíos que enfrenta nuestra nación en aras de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera consciente e informada”, expuso Medina.

“Son candidatos alternativos; hay propuestas e ideologías diferentes en los diferentes candidatos, que no son las que estamos acostumbrados a oír. Y nosotros somos de las personas que pensamos que se debe votar por personas y no por colores, no por partidos”, añadió Ripoll.