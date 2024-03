Llaman a pasar la Semana Santa con prudencia

Al iniciar hoy el asueto de Semana Santa, donde miles de dominicanos se trasladan a diferentes puntos del país, diferentes actores del sector salud coinciden en el llamado a la población a actuar con prudencia y evitar excesos como principal medida de prevención de accidentes de tránsito, muertes, intoxicaciones y otros daños a la salud.

Mientras, centros de salud y organismos vinculados a labores de socorro informaron estar preparados y listos para atender las emergencias y otras eventualidades que puedan presentarse durante el asueto, caracterizado por un incremento en la demanda de atención médica como consecuencia de accidentes de tránsito e intoxicaciones alcohólica y alimenticia.

Además de la prevención y el comedimiento, dentro de las principales exhortaciones que hacen a la población que hacen autoridades y especialistas, evitar los excesos de comidas y bebidas alcohólicas; no tener larga exposición al sol sin protección; respetar las leyes de tránsito, incluyendo no ingerir alcohol mientras se maneja; no descuidar los tratamientos médicos; no automedicarse; revisar las condiciones del vehículo antes de tomar carretera e incluir en el equipaje un botiquín de primeros auxilio.

Hospitales reforzados

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, informó que fueron reforzadas las Emergencias de los hospitales de la Red Pública para garantizar atenciones a la población y fueron activados los Comités de Emergencias y Desastres, en el nivel central, Servicios Regionales de Salud y centros hospitalarios, así como la seguridad de los centros de salud.

Explicó que los hospitales, sobre todo los especializados en traumas fueron abastecidos de medicamentos, insumos gastables, combustibles y agua potable las Emergencias.

Asimismo, en rueda de prensa, la Dirección del Hospital Docente Universitario Dr. Ney Arias Lora informó que ese centro de salud está preparado para dar respuesta oportuna a los ciudadanos que soliciten servicio durante el asueto de la Semana Santa, con el reforzamiento de sus áreas vitales como emergencia, cuidados intensivos, Imágenes, cirugía, entre otras y cuenta con 50 camas disponibles.

Igual preparación informaron otros centros de salud del país, incluyendo la red ubicada en el Gran Santo Domingo y Monte Plata.

900 unidades de sangre

El Hemocentro Nacional del Ministerio de Salud Pública informó que junto a la Red Pública de Bancos de Sangre del Servicio Nacional de Salud (SNS) distribuyeron 900 unidades de sangre en hospitales de carretera y de mayor asistencia de pacientes para atender los requerimientos que se tengan durante el asueto.

El doctor Pedro Sing Ureña, director general, informó que la distribución fue realizada de acuerdo a la frecuencia de grupos sanguíneos con un histórico de mayor demanda y tomando en cuenta la frecuencia de emergencias que atienden los hospitales de carretera en períodos de masivos desplazamientos como el actual período de la Semana Santa.

Prestación de servicios

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que durante el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, realizará un operativo nacional de supervisión de la prestación de servicios de salud a los afiliados del Seguro Familiar de Salud (SFS) en clínicas y hospitales.

El propósito de este operativo es evitar cualquier vulneración de los derechos garantizados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) a los beneficiarios durante el asueto de la Semana Mayor.

La Directora General, Carolina Serrata Méndez, dijo que en ocasiones como estas, algunas instituciones de salud incurren en violaciones a la Ley 87-01 y a las disposiciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), poniendo en peligro la vida de las personas.

Las violaciones incluyen cobros indebidos por servicios de emergencia, solicitudes de depósitos anticipados para internamientos y rechazos de pacientes entre otras prácticas que perjudican a los afiliados del SDSS.

600 ambulancias

Asimismo, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), informó que cuenta con unas 603 ambulancias distribuidas a nivel nacional, para brindar asistencia, en caso de cualquier eventualidad que se pueda presentar, durante el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024´´

Se dispone, agrega el organismo, de 303 Unidades de Respuesta Inmediata (URI) así como de tres helicópteros, los cuales estarán ubicados en diferentes puntos del país.

10,000 voluntarios

A su vez, la Cruz Roja Dominicana lanzó la campaña “Cruz Roja Acompaña tus Pasos”, a través de la cual, informó que participará con 156 filiales, 10 mil 145 voluntarios y 799 puestos de socorro, diseminados en todo el país, en el operativo preventivo de Semana Santa 2024.

Tribunales cerraron

“Informamos que por motivos de la Semana Santa, los días jueves 28 y viernes 29 de marzo no serán laborables, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial”, dice un comunicado del Poder Judicial.

Solo estarán laborando las Oficinas de Atención Permanente y sus correspondientes áreas de apoyo, para atender asuntos de su competencia y tramitar cualquier asunto urgente ante el tribunal competente.

Las dependencias del Ministerio Público se mantendrán brindando servicios en diferentes horarios durante la Semana Santa para atender los requerimientos urgentes de la población.