Marchan contra campos de refugiados aquí

“Fuera la ONU” fue el lema utilizado para que cientos de miembros de la Antigua Orden Dominicana marcharan ayer en rechazo a la instalación de campos de refugiados en el territorio nacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A raíz de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunciara la apertura de un centro para la atención, referencia y recursos de migrantes en Punta Cana, provincia La Altagracia.

El líder de la Antigua Orden Dominicana, Angelo Vasquez, dijo que el motivo de la convocatoria fue en contra de las pretensiones de la ONU y los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) que buscan que el país se haga cargo de los haitianos mientras ellos los deportan.

Asimismo, Angelo Vasquez expresó que es hora de que el pueblo dominicano se de cuenta que le están hablando mentira. “Aquí nadie eligió la ONU para que nos gobierne” y “Si nadie nos van a defender nos vamos a defender nosotros como ellos quieran”.

Además, Vasquez manifestó que si el pueblo dominicano si sigue defendiendo al país solo en las redes sociales lo van a perder y demasiada sangre, sudor y lágrimas costó, para que los políticos lo entreguen en bandeja de plata a los organismos extranjeros.

Uno de los miembros de la Antigua Orden Dominicana, José Martínez, sostuvo que el problema de Haití se debe resolver en Haití. Al igual, que las Naciones Unidas no puede exigir que la República Dominicana haga más por un problema que el país no ha causado.

Elvin Castillo, quien se encontraban presente en la marcha, afirmó “Nosotros no tenemos xenofobia, no somos un país racista, pero es imposible que el 30 % del presupuesto de Salud Pública de un país pobre como este se invierta en indocumentados que no pagan impuestos”.

También, Castillo añadió que es imposible que existan niños que se tengan que quedar fuera de las aulas, mientras que 200 mil niños haitianos estén ocupando los lugares de los niños dominicanos.

La Antigua Orden Dominicana marchó desde la estación del metro Centro de los Héroes hasta la Oficina de las Naciones Unidas en la República Dominicana en rechazo de campos de refugiados.

“Nosotros no podemos seguir aguantando esa crisis haitiana, el país no aguanta ese peso económico”, afirmó Alfredo De la Cruz, quien agregó que se presentó a la manifestación porque le duele su patria.

De la Cruz destacó que la República Dominica siempre ha sido el primer país el brindarle una mano amiga a Haití en cualquier situación que se le ha presentado, pero es tiempo que la comunidad internacional pase de las palabras a los hechos y venir a asistir a ese pueblo.

Con carteles en mano que decían “La patria o muerte”, “Aquí no caben 2 naciones”, inició el recorrido en la estación del metro Centro de los Héroes y culminó en la oficina de las Naciones Unidas de la República Dominicana del Distrito Nacional.

Una comisión de cinco personas encabezada por el General Rafael Percival y Angelo Vasquez ingresaron a la oficina de las Naciones Unidas en la República Dominicana, para hacer entrega del comunicado “Rechazo soberano a campos de refugiados “.

DATOS

Rechazo soberano a campos de refugiados

Rechazamos con firmeza la instalación de campos de refugiados haitianos en nuestro territorio y categóricamente nos oponemos a cualquier intervención o imposición de la ONU y ONGs en contra de nuestra Soberanía y Constitución.

En unidad y determinación, protegemos nuestra soberanía y trabajamos por el bienestar de nuestra nación, en línea con el legado de Duarte.

Por eso, nos unimos sin importar afiliaciones políticas, en defensa de todos los dominicanos en nuestra lucha por la Patria. ¡Por una República Dominicana fuerte y soberana!