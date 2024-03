Antigua Orden Dominicana deposita comunicado en oficina de ONU rechazando campos de refugiados en RD

El grupo Antigua Orden Dominicana presentó un comunicado a la oficina de las Naciones Unidas en República Dominicana rechazando “con firmeza” la instalación de campos de refugiados haitianos en el país.

En el mensaje también manifestaron su oposición a cualquier intervención o imposición de las ONGs en contra de la soberanía y de la Constitución.

“En unidad y determinación, protegemos nuestra soberanía y trabajamos por el bienestar de nuestra nación, en línea con el legado de Duarte”, agregaron.

Expresaron su unidad es sin importar afiliaciones políticas “en defensa de todos los dominicanos en nuestra lucha por la patria”.

Video Antigua orden dominicana marcha en rechazo de los campos de refugiados en RD



Sobre la marcha

La tarde de este domingo, decenas de personas de Antigua Orden Dominicana se presentaron a las afueras de la estación Centro de los Héroes del Metro de Santo Domingo marchando en contra del centro de refugiados que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que abrirá en el país.

José Martínez, uno de los miembros de la Antigua Orden Dominicana, dijo que el problema de Haití se resuelve en Haití y “la ONU no puede exigir que hagamos algo por ellos, nosotros no tenemos la culpa”.

Martínez también manifestó que si la ONU tiene un plan contundente que lo realice en Haití.

Con carteles que decían "La patria o muerte", diversas personas vociferaban "Ellos allá y nosotros aquí".

Otra de las frases que decían era "Fuera la ONU" "Nadie votó por la ONU", "Patria o muerte" mientras se dirigían a la oficina de las Naciones Unidas en el país donde terminó la marcha.

Elvin Castillo, otra de las personas que se presentaron, dijo: "Nosotros no tenemos xenofobia, no somos un país racista, pero es imposible que el 30 % del presupuesto de Salud Pública de un país pobre como este se invierta en indocumentados que no aportan impuestos”.

En ese orden, Castillo expresó que es imposible que existan niños fuera de las aulas y que 200 mil niños haitianos estén ocupando los lugares de los niños dominicanos.

"Nosotros no podemos seguir aguantando esa crisis haitiana", dijo Alfredo de la Cruz, quien también contó que se presentaron porque les duele su patria y que el país no aguanta ese peso económico ni esa crisis haitiana.

“Ya nosotros le hemos dado demasiado, le hemos dado nuestros y nuestra salud”, expresó De la Cruz.

Comunicado íntegro de Antigua orden dominicana

Rechazamos con firmeza la instalación de campos de refugiados haitianos en nuestro territorio y categóricamente nos oponemos a cualquier

intervención o imposición de la ONU y ONGs en contra de nuestra Soberanía y Constitución.

En unidad y determinación, protegemos nuestra soberanía y trabajamos por el bienestar de nuestra nación, en línea con el legado de Duarte.

Por eso, nos unimos sin importar afiliaciones políticas en defensa de todos los dominicanos en nuestra lucha por la patria.

¡Por una República Dominicana fuerte y soberana!"