Moradores de Cristo Rey rechazan trato de migración a haitianos

Residentes del sector Cristo Rey se mostraron indignados por el trato de agentes de la Dirección Nacional de Migración hacia haitianos, el cual catalogaron como “abusivo”.

Luego de que se viralizara este miércoles un video donde mostraba a agentes de esa entidad en un supuesto enfrentamiento con haitianos en la calle 41 del referido sector, los moradores de la zona afirmaron que el hecho ocurrió el pasado domingo alrededor de las 9:00 de la mañana y que en redes sociales se ha manipulado la información.

Periodistas de Listín Diario hablaron con motoristas, y residentes de la calle 41 quienes contaron lo ocurrido. De acuerdo a las versiones, los agentes llegaron al lugar y se aproximaron hacia un hombre de nacionalidad haitiana quien en ese momento acompañaba a sus dos hijas a la escuela. Según detallaron, las autoridades procedieron a tratar al haitiano de manera inhumana, utilizando una pistola eléctrica frente a sus hijas menores.

“Él les decía que tenía sus papeles en la casa, que lo dejaran ir a buscarlos pero ellos seguían pegándole corriente”, afirmó uno de los testigos del suceso.

Ante esto, al ver a las niñas llorando por su padre la multitud que se encontraba en la zona salió en defensa del haitiano pidiendo que se respetara su derecho humano y exigieron un mejor trato delante de sus hijas.

Esto provocó que se disputara un conflicto entre las autoridades migratorias y los residentes del lugar (haitianos y dominicanos).

“Nosotros vimos el maltrato y aunque yo quiero que los haitianos se vayan a su país me dio apuro por las niñas y empezamos a discutir con los de migración”, expresó un hombre, quien pidió sea reservada su identidad.

El caballero explicó que los disparos fueron realizados por migración para dispersar la multitud, pero que ningún ciudadano dominicano o haitiano estaba armado.

“Ellos deben de hacer su trabajo, pero de una buena forma que no sea maltratando”, dijo un morador.

Una dama que estaba en una iglesia ubicada en la calle del hecho, indicó que los tiros cayeron frente a la iglesia, al momento que también deploró el trato hacia los extranjeros.

“A mí no me gustó que yo vi que ellos sacaron a un haitiano que se estaba bañando y el hombre estaba desnudo, yo pienso que esa no es la forma”, manifestó la mujer que se mantuvo dentro del templo.

De igual forma, sostuvieron que los agentes visitan frecuentemente la zona en busca de haitianos de régimen irregular, al momento que afirmaron no buscan interferir con el trabajo de Migración, pero que estos “traten de manera humana” a los haitianos.

De acuerdo a los moradores y por la acción de estos residentes los agentes de Migración no separaron al hombre de sus hijas.