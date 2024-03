Cierran tramo del Malecón para el desfile de 80 comparsas en el carnaval del Distrito Nacional

Es solo cuestión de horas para que las calles del Malecón de Santo Domingo se vistan de colores y resuene el sonido de la alegría con la multitudinaria celebración del carnaval 2024, pero mientras tanto, una avenida completamente cerrada y libre de tránsito informa de la presencia del proceso.

El paso vehicular en las vías comprendidas en el tramo entre la avenida Máximo Gómez hasta la calle 19 de Marzo se encuentra impedido, mientras 9 zonas VIP y 12 tarimas terminan de ser instaladas, a lo que las cercas metálicas que impiden el paso a la calle por la que desfilarán los protagonistas se encuentra completamente instaladas.

Este sábado, 11 personas trabajan en dar terminaciones y detalles, enfocadas en entregar lo que se les ha sido demandado completamente realizado la noche.

“Estamos acostumbrados a hacer este trabajo año tras año por lo que ya no hay mucho que pueda significar un reto para nosotros, pero si hay algo siempre nos piden con énfasis es seguridad. Que no vaya a caerse una tarima, que no se levante un techo, ni nada que pueda poner en peligro la vida de alguien”, afirmó José Luis Tolentino, en representación de la empresa San Rafael.

Este año, las novedades del desfile se centran en una tarima VIP especial en forma de medialuna, ubicada en el Obelisco en honor a las Hermanas Mirabal, en el que estarán la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y sus invitados especiales.

El evento está llamado a iniciar a las 3:00 de la tarde del domingo con la participación de 80 comparsas, grupales y personajes individuales que serán evaluadas por un jurado que juzgará su creatividad, colorido, originalidad, musicalidad e identidad.

Serán solo tres las comparsas ganadoras, con un primer lugar de 75 mil pesos, un segundo de 60 mil pesos y un tercero de 45 mil pesos, en cada una de las categorías.

Artistas invitados

Además, el cierre del evento, pautado para las 7:00 P.M., está a cargo de los artistas Eddy Herrera, Chimbala, Alex Matos y Fernando Villalona.