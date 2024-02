Hermana de oficial del Ejército ultimado: “Tenían que quitarle la pistola, pero no matarlo”

Con un llanto desconsolado Jesenia Beriguete, lamenta la muerte de su hermano Fernando Pérez Beriguete, un oficial del Ejército que falleció a tiros la noche del martes en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este.

Beriguete se preguntó por qué los supuestos asaltantes no se llevaron el arma de reglamento del oficial y lo dejaron con vida, mientras este llegaba a su residencia luego de participar en el desfile militar por el Día de la Independencia Nacional, en el malecón de Santo Domingo.

“Estaba trabajando, porque a mi hermano, para matarlo esos delincuentes, tenían que quitarle el arma y ya, si el arma de fuego era lo que querían eso era lo que tenían que quitarle y no quitarle la vida a mi hermano”, lloraba la dama.

Beriguete explicó que el segundo teniente tenía 25 años enlistado al Ejército de República Dominicana y lo describió como una persona trabajadora que no tenía inconvenientes con otras personas.

“Mi hermano era un hombre de trabajo, mi hermano no era un delincuente, mi hermano tenía 25 años en la guardia, mi hermano era trabajador, mi hermano no era de la calle, porque tenían que matarlo así, tenían que quitarle la pistola y ya y yo me conformaba, pero su vida no”, dijo.

Se informó que Beriguete se desplazaba en un vehículo el cual fue chocado por la motocicleta de las personas que lo atacaron a tiros.

El oficial también se desempeñaba como camarógrafo de acuerdo con datos preliminares.

La Dirección Central de Investigación (DICRIM), realiza las investigaciones de lugar, y se espera que en el transcurso del día la uniformada ofrezca el informe oficial del hecho.