Dos partidos se desmontan de la coalación que apoyará a Abinader en mayo

Los partidos Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Frente Amplio decidieron desmontarse de la denominada coalición "Avanza-RD" y decidieron no llevar a Luis Abinader como candidato presidencial para las elecciones de mayo.

A pesar de que continuarán con la alianza a nivel senatorial y de diputaciones, ambos partidos políticos ya no formarán parte de la coalición que llevarán el rostro del actual presidente de la República en su boleta.

Al conversar con LISTÍN DIARIO, el vicepresidente de la FNP, Pelegrín Castillo explicó que en el nivel presidencial la dirección del partido decidió no solo no ir aliado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), si no que no llevarán candidato presidencial alguno en las elecciones del próximo domingo 19 de mayo.

Mientras que el Frente Amplio llevará como candidata a María Teresa Cabrera.

Seguirán como aliados

Se mantienen como aliados del oficialismo a nivel presidencial Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Primero la Gente (PPG) y Alianza País, partidos a los cuales el PRM le ha cedido candidaturas senatoriales.

Además, se concretaron acuerdos con País Posible, Dominicanos por el Cambio, Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

También con el Partido Demócrata Alternativo (MODA), Alianza por la Democracia (APD), Partido Liberal Reformista (PLR),, Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP); además, el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Verde Dominicano (Pasove) y Justicia Social.

El plazo para depositar las propuestas de pactos de alianza ante la Junta Central Electoral (JCE) venció a las cinco de la tarde del martes.

Siete candidatos presidenciales

A nivel presidencial la boleta electoral contará con siete candidatos presidenciales, el presidente Abinader por el PRM y aliados; Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y aliados; Miguel Vargas, por el PRD; Carlos Peña en Generación de Servidores; Virginia Antares por Opción Democrática y Cabrera por Frente Amplio.