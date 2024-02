La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebrará la décimo séptima edición del Festival de Cine Universitario “Semana Más Corta 2024”, del 11 al 15 de marzo.

Con el lema “El buen trato es contagioso, un gesto amable cambia vidas”, esta edición de la Semana Más Corta expondrá diversos cortometrajes que tienen la finalidad de generar conciencia sobre empoderamiento y perspectiva de género, relaciones interpersonales saludables, salud mental y bienestar emocional. Según la entidad educativa buscan como fomentar un ambiente de empatía, respeto y solidaridad para inspirar a la sociedad.

Igualmente, buscan resaltar la importancia de las relaciones respetuosas, empáticas y solidarias en la sociedad y destacar cómo el buen trato contribuye a crear un entorno más armonioso, colaborativo entre las personas, promueve la comprensión, la construcción de relaciones sólidas, saludables y el cuidado mutuo.

En rueda de prensa, la directora de la Escuela de Comunicación, la doctora Ana Bélgica Güichardo, explicó que la conferencia de apertura del lunes estará a cargo de los cineastas David Maler, Nashla Bogaert, Gilberto Morillo, de Cacique Films, quienes abordarán el tema “Las producciones fílmicas dominicanas: entornos de relación y cooperación laboral”; en tanto que la periodista y productora Amelia Deschamps participará el martes con el tema “Explorando las relaciones humanas a través del documental social” y además presentará su corto documental “En busca del corazón azul” que trata de la explotación minera de la piedra de Larimar.

Para el miércoles participarán los productores y realizadores Hans García e Ingrid Cruz, quienes hablarán sobre “La dinámica y el compromiso del productor frente a la realidad social dominicana”. En tanto, para el jueves Helena Sáenz Espona, gerente senior de Comunicaciones & Valor Compartido del Consorcio Energético Punta Cana-Macao, abordará el tema de “Mujeres de Energía: liderazgo y participación de las mujeres en posiciones de alta gerencia” como uno de los temas relevantes de equidad, y EGEDA DOMINICANA disertará sobre la participación del país en Iberseries Platino Industria, el mercado audiovisual más grande de Iberoamérica.

La doctora Güichardo precisó que la academia está enfocada en promover la profesionalización del cine a través de los cortometrajes “que en el futuro serán historias humanas compartidas en grandes proyectos audiovisuales que crearán identidad dominicana en nuestro cine local”. En este sentido, se resaltó el talento emergente de los jóvenes cineastas, desde sus primeros pasos en las aulas lo que promoverá su proyección en la industria.

En la actividad de lanzamiento también participó Félix Manuel Lora, coordinador de la Carrera de Cine de la PUCMM, quien indicó que este año las categorías a premiar las encabeza el premio al Mejor Cortometraje EGEDA DOMINICANA Semana Más Corta, Mejor Dirección, Mejor Edición y Mejor Tesis Audiovisual, entre otros.

“Este evento trasciende fronteras académicas al integrar a estudiantes de todas las academias dominicanas que imparten carreras relacionadas con el cine, con lo que se consolida un espacio de colaboración y crecimiento mutuo”, resaltó Lora.

Félix Manuel Lora destacó que, por tercer año consecutivo, los alumnos que resulten ganadores en la categoría Mejor Cortometraje EGEDA DOMINICANA-Semana Más Corta asistirán con todos los gastos pagos al evento de Iberseries Platino Industria, uno de los mercados de audiovisuales más importantes, que se celebra en España a finales de este año.

Además, se realizará una sesión formativa en la mañana, en la que este año se tratarán los temas: “Las emociones humanas en la dinámica social contemporánea”, con la doctora Rafaela Burgos, psicóloga clínica y terapeuta familiar; “Cine y ciudadanía: la cinefilia como un ejercicio crítico y de buen mirar”, que impartirán los miembros de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci) y “Miradas en corto: análisis audiovisual con enfoque de género” a cargo de la especialista Alejandra Aguilar Decena.

Los miembros del jurado la SMC 2024 serán: Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe; la presidente de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci), Dahiana Acosta y los críticos Omar Reyes, Ysidro García y Oliver Oller.

Con el apoyo de la Direccion General de Cine, DGCINE, se presentarán 25 cortos académicos de la PUCMM, junto a las producciones de las universidades invitadas: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), Universidad Iberoamericana (UNIBE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Escuela de Artes de Chavón.

En la rueda de prensa se presentó el videoclip de la canción oficial de la Semana Más Corta, un esfuerzo creativo de los estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficas de la PUCMM, el cual se puede encontrar en el canal de YouTube de ExprésateEnPUCMM.

Según la universidad La Semana Más Corta se desarrolla gracias al apoyo de importantes empresas y entidades, entre las que se destacan: la Embajada de la República Popular de China, el Banco Popular, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). También patrocinan en la realización de este gran evento: EGEDA Dominicana, Caribbean Cinemas, el Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), y Newlink Dominicana.

Este año la Semana Más Corta cuenta con el patrocinio de varios medios de comunicación, como CDN Canal 37, Acento TV, los periódicos Listín Diario, El Caribe, El Dinero y Nuevo Diario, y los canales N16 y Santo Domingo TV canal 24, y How To Be A Brand.

La directora de la Escuela de Comunicación resaltó que la Semana Más Corta es un compromiso insoslayable de la PUCMM como un faro de aprendizaje y excelencia en el ámbito audiovisual y cinematográfico.