Potentini reafirma es presidente del CARD; denuncia que López intentó tomar posesión a la fuerza

Trajano Vidal Potentini reafirmó este viernes que él es el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), tras ser ratificado ayer por la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados.

Potentini denunció que Johan López, quien también asegura ser presidente del gremio, supuestamente intentó tomar posesión del cargo "a la fuerza".

Asimismo, afirmó que un grupo de hombres armados han tomado la sede del gremio.

Esto ha generado una "crisis mayor", según el jurista, por lo que han procedido a contactar a las autoridades policiales en procura de que se garantice la seguridad de los colegiados.

“Un grupo de Johan López ha tomado el Colegio, todavía no han penetrado, pero lo que se ha informado es que el mismo estaría irrumpiendo el Colegio para secuestrarlo. Hacemos un llamado a la calma a la prudencia porque no podemos secuestrar un gremio que no es de ningún partido, el gremio es de los abogados y abogados hay de todos los partidos”, dijo.

Potentini indicó que esa situación se está registrando en otros locales del CARD y según los reportes, son personas ajenas a la abogacía, por lo que hace un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad del colegio y sus miembros.

ELECCIONES DEL CARD

El Colegio de Abogados se encuentra en crisis luego de que el pasado 2 de diciembre se celebraran elecciones internas y a última hora, uno de los candidatos bajo alianza del bloque liderado por Vidal Potentini, el abogado Diego García, desconociera la rúbrica, lo que fue tomado como base para el candidato Yohan López, quien se autoproclamó presidente.