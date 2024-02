Bioanalistas pensionadas y jubiladas protestan frente al Palacio Nacional

En sillas de ruedas, con batones, pancartas en mano y con la consigna "esta lucha ya llegó al Palacio Nacional" miembros de la Asociación Nacional de Bioanalistas Pensionados y Jubilados (Anpejubio), protestaron en reclamo de un aumento de sus pensiones y seguro de salud.

Aracelis Germán, presidenta de la asociación, manifestó que es la primera vez que protestan públicamente, una acción que la denominó como el "límite", ya que asegura llevan tiempo exigiendo el aumento de sus pensiones que afecta a más de 400 Bioanalistas y no han obtenido respuestas.

Denunció que reciben entre RD$8,000 a RD$10,000 de pensión y que no les aumentan desde hace más de diez años.

Además, Germán explicó que cuando son pensionadas pierden el seguro de salud.

"Somos personas de la tercera edad y las condiciones no son las óptimas para salir a protestar, pero no encontramos otros elementos, no nos han tomado en cuenta", denunció Germán.

Expresaron que salir a protestar es una actividad que les cuesta, debido a son personas con condiciones médicas especiales.

También reveló que llegaron a reunirse con funcionarios, y que estos le recibían las documentaciones para hacerlo llegar supuestamente al presidente de la República, pero nunca pasó a más.

Otros miembros de la asociación expresaron que ese monto no les da para costear la canasta básica y que el poco recurso se les va en medicamentos.