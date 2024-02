Tres candidatos se disputan alcaldía de Nagua

A días para las elecciones municipales que se celebrarán este domingo 18 de febrero, donde el pueblo escogerá a los candidatos que asumirán las alcaldías en los 158 municipios y las direcciones en los 235 distritos municipales del país, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, el cabildo se disputa entre tres contendores.

LISTÍN DIARIO conversó con Junior Peralta, actual alcalde desde 2016 y candidato por el Partido Revolucionario Moderno; Francis Jerez, aspirante a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana; y Joel Veras, postulante por la Fuerza del Pueblo, para conocer sus propuestas de gestión municipal.

Las condiciones del mercado público y del matadero municipal, la higienización de la cuidad y el transporte, son algunas de las problemáticas en las cuales todos los candidatos pusieron el foco de sus iniciativas.

Propuestas de Junior Peralta

Junior Peralta, candidato a la alcaldía por el partido oficialista, es el alcalde más joven en la historia de Nagua, ganando su primera gestión con 38 años de edad. Según él, con una visión de desarrollar el municipio, de convertirlo en una marca nacional, lo que ha sido el norte de su gobierno local.

Durante su primera gestión municipal, realizaron el primer parador fotográfico en la República Dominicana, convirtiéndose en parte de la historia de este país, pues a partir de ahí todos los municipios y distritos municipales del país iniciaron a hacerlo, además, a parte de los parques del Nagua, construyeron el monumento/ parque a María Trinidad Sánchez, el único en el territorio nacional, en honor a la heroína cuyo nombre lleva esta provincia.

Asimismo, muchas obras de impacto social en los barrios, saneamientos de cañada, aunque fue una primera gestión muy difícil considerando que enfrentaron varias tormentas. Construyeron al menos 33 canchas techadas. Asegura además, que el tema de la seguridad social ya no es prioridad porque el índice de delincuencia en Nagua es prácticamente cero y se puede vivir bien, tranquilo y seguro, sin miedo a ser asaltado, ya que todos los lugares están iluminados.

Planea entonces, continuar en una tercera gestión trabajando de la mano del gobierno central con una serie de obras como malecón que se está construyendo que tendrá un anfiteatro y funcionara una marina en el puerto del mar.

De igual forma, establece que tiene un amplio plan de gestión municipal con el tema de tránsito, para asumir el plan de reordenamiento vial de la ciudad de la ciudad, la construcción de dos mercados satélites, una segunda subestación de los bomberos y edificaciones de diferentes hitos como un monumento a la Biblia, una tambora gigante y un acuario.

Peralta asegura que de alcanzar esa tercera gestión, su prioridad es el mercado público, el tema de drenaje pluvial y sanitario de la ciudad, y la contaminación de playas y ríos, desde tener un desagüe sanitario con una planta de tratamiento como lo demanda una ciudad como Nagua en vía de desarrollo que aspira a ser un pueblo turístico.

El tema del tránsito, la enseñanza de la gente con respecto a los desechos sólidos y aplicar un régimen de consecuencia, llevar educación ambiental a la escuela. Define esta tercera gestión como “una pequeña ciudad echando el pleito con los grandes polos turísticos por la competencia del turismo”.

Peralta puntualizó que no estaba interesado en aspirar nuevamente a la alcaldía de Nagua, pero el Presidente Luis Abinader lo convocó al Palacio y le pidió que aceptara nuevamente la candidatura a alcalde por el municipio del Nagua.

Propuestas de Francis Jerez

De acuerdo a Francis, las principales problemáticas que aquejan a Nagua son tapones, la falta de señalización y semáforos apagados, la basura y vertederos en las calles del pueblo, el mal estado del matadero municipal y el mercado público y la falta de servicios para los jóvenes.

Por lo que dentro de sus propuestas están llevar soluciones a los sectores necesitados atendiendo las emergencias, abrir el politécnico municipal y darles cursos a los jóvenes para desarrollarlos en pequeñas y medianas empresas que innoven en el negocio, asimismo, habilitar la Escuela de Bellas Artes.

De igual forma, mantener higienizados el mercado público y el matadero municipal, la colocación de un zafacón en cada esquina y brigadas para recoger la basura y barriendo las calles, la iluminación de los barrios, la señalización del pueblo, los semáforos, policías municipales y luces peatonales para cruzar, asimismo, trabajar con las iglesias y la junta de vecinos y los clubes de madre, para que cada sector tenga su capilla y cancha para integrar los jóvenes.

Pretende además, ofrecer becas a los jóvenes que de escasos recursos para que tengan acceso a la formación universitaria, un consultorio médico que facilite consultas gratuitas, con médicos internistas o dos días a la semana también con un con médico pediatra para los niños, así como un botiquín popular para vender los medicamentos a precio de costo, sin fines de lucro.

Califica la gestión actual que se ha mantenido desde 2016, como muy mal administrada, ya que según él, los fondos del ayuntamiento municipal no se están usando de la manera más adecuada y no están llegando a los sectores más necesitados, no se aplica el Presupuesto Participativo, muchos vertederos improvisados en el pueblo, la eliminación de la escuela de la Escuela de Bellas Artes y la eliminación de un Politécnico municipal. Asimismo, Jerez asegura que el cabildo ha contratado a su propia empresa para la remodelación los parques.

Entiende que la gente votará por él considerando que durante la pandemia salió a favor del pueblo fumigando, en inundaciones llevó más de 3, 000 estaciones de comida a los damnificados, y ha sido la persona que ha salido un auxilio de los nagüeros, ya que se han olvidado de los sectores necesitados como Río Mar, Buenos Aires, Buenos Aires 1 y 2, La Cruz, José Francisco Peña Gómez y el Km 3, porque es la única persona que ha tenido de su lado sin llegar a ser alcalde y el pueblo está consciente.

Propuestas de Joel Veras

Dentro de las principales problemáticas que afectan a Nagua para el candidato por el partido Fuerza del Pueblo, Joel Veras, son el desorden, el tránsito, la basura, la falta de higienización tanto en el mercado público como en el matadero, la limpieza en los canales y cañadas, y el ordenamiento de la ciudad.

Sus propuestas giran en torno a los ejes de tránsito y transporte, seguridad ciudadana, la higienización y desarrollo humano y social a favor de las familias, iniciando desde la unidad de una gestión municipal que sea transparente.

Expone que cuentan con un plan de integración, donde aspiran a complementar a todos los sectores sociales, apuntando al desarrollo económico del municipio, creando un clima de confianza y con una administración transparente para responder a todas esas necesidades que tiene esta localidad, garantizándole a todos los sectores acceso a la administración pública, al presupuesto participativo y un alcalde doliente, con mucha conciencia social que se refleje en este periodo 2024- 2008.

Propone además, garantizar primero la institucionalidad, la apertura de una escuela de Bellas Artes y un politécnico para capacitar a los jóvenes, creando oportunidades para ellos a través de una educación complementaria que le permitan en el futuro enfrentar la vida. Su plan de gobernanza aboga por el medio ambiente y los espacios de reservas naturales, además de auxiliar a esos sectores, barrios y comunidades donde viven familias vulnerables.

Establece que ha visto que solo el Gobierno central ha hecho pequeñas obras en el municipio cabecera de esta provincia, pero la inversión del ayuntamiento no se nota.