El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, calificó como una “vergüenza” lo que ha pasado en la cárcel de la Victoria, donde se incautaron parábolas de internet satelital, celulares, y otros equipos de tecnología, que tenían los privados de libertad.

Subero Isa dijo que para solucionar esa situación se debe retomar un proyecto que se abandonó para diseñar y reformar todo ese sistema penitenciario.

El jurista aseguró que con ese modelo no hubo ningún problema porque se estaban atacando las causas que provocaban las falencias que en la actualidad se están produciendo.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral, en el programa D´Agenda, el profesor universitario dijo “a mí nadie me va decir que todo ese sistema tecnológico que se encontró en la cárcel de la Victoria no era posible su instalación, manejo, operación, y diseño, si no era con un esquema de complicidad, muy intricando, existente entre las autoridades con otras personas más”.

Agregó que de las cosas conque está de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia es para se le quite a la Procuraduría General de la República “todo lo que tiene que ver con la administración de las cárceles”.

Indicó que tiene que haber una entidad que se dedique 100% a la administración de los recintos penitenciarios.

“Es penoso lo que ocurrió, y hay un deterioro, hoy en día las cárceles están en peores condiciones que hace 10 años, y se goza de más privilegio ahora que antes porque los niveles tecnológicos son mayores, y los medios, contubernios y otras diabluras son mayores en la actualidad que antes”, deploró el expresidente de la Suprema Corte de Justicia.

Sobre la instalación de sofisticados equipos de telecomunicaciones en el recinto penitencial de la Victoria por parte de reclusos, Subero recalcó que hay niveles de complicidad, y por lo tanto alguien tiene que ser responsable de eso.

“Porque uno de los problemas que tenemos es la impunidad, no solo a nivel de administración de justicia, sino que perdonamos demasiado, nosotros, a veces, perdonamos más de lo que olvidamos, quizás perdonamos muchas cosas, pero no nos olvidamos de muchas otras que han ocurrido”, sentenció.

Exigió que, “en este caso debe darse algún ejemplo, yo no he visto a nadie que ni siquiera estén investigando con relación a este caso, entonces, un asunto de esa naturaleza, de esa magnitud; cuando en mi casa para poner una parábola me da una lucha enorme, imagínese en una cárcel, y que manejen eso como si fuera un Call Center, que es la expresión que ha utilizado la prensa nacional para referirse a ese tema.

SOBRE LAS ELECCIONES

Subero Isa, quien fue suplente de César Estrella Sadhala y luego pasó a dirigir la Junta Central Electoral, exhortó a los actuales miembros del órgano comicial que cuente correctamente los votos en los comicios municipales del próximo domingo, y en la congresual y presidencial del mes de mayo.

“Que cuenten correctamente los votos, mire, el comportamiento de los dominicanos que han votado tradicionalmente, creo que desde el año 1962 para acá, ha sido ejemplar, el problema no han sido las elecciones, el momento es pos-votación, donde lo complican, no los ciudadanos, sino los políticos, y muchas veces quienes han estado en la Junta Central Electoral”, recordó.

El jurista explicó que nunca ha habido problemas de la ciudadanía con respecto a la votación, estos se han producido al momento de contar los votos.

“Estoy totalmente seguro de la seriedad, serenidad y honestidad de los actuales integrantes de la Junta Central Electoral, y creo que, hasta este momento, van a desempeñar un papel como la ciudadanía lo espera”, confió.

Subero Isa insistió en el llamado, “a mis actuales amigos de la junta Central Electoral, que cuenten los votos de la manera como debe ser”.

Dijo que su experiencia en temas electorales viene desde 1968 cuando siendo empleado de la secretaría de Educación trabajó como primer vocal en las elecciones municipales de ese año, en el local de Poasi, en tiempos políticos muy difíciles, pero el comportamiento de la ciudadanía siempre ha sido ejemplar, elecciones tras elecciones.

“Esperemos que este año los problemas que hubo en el pasado no se repitan, pero yo creo que a los miembros de esta Junta Central Electoral hay que darle un voto de confianza”, recalcó.

“Si revelo todo lo que yo se van a quedar muy pocos santos en los altares”

Subero Isa, quien fue por 14 años presidente de la Suprema Corte de Justicia, asegura que si revela todo lo que él sabe van a quedar “muy pocos santos en los altares”.

El jurista se pronunció en ese sentido, cuando dijo que las razones por las cuales se creó el Tribunal Constitucional es “una historia oculta que algún día se sabrá”, pero entiende que no cree que es a él que le corresponde revelarlo.

Cuando se le preguntó si podría plasmar eso en sus menorías, Subero respondió que: “lo que pasa es que yo tengo ciertas reservas con las memorias, porque si yo revelo todo lo que yo sé, van a quedar pocos santos en los altares, además de que violaría el secreto de las deliberaciones, y yo he dicho que bajo ningún concepto voy a violar el secreto de las deliberaciones”.

“Por eso en muchos casos famosos, en los que yo tuve que intervenir, siempre he sido muy reservado en revelar lo que ocurrió porque no quiero poner en evidencia, ni violar el secreto de las deliberaciones”, insistió el magistrado Subero.

Aseguró que los choques de trenes que vaticinó se producirían entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional se han producido y lo que sucede es que no se han reflejado en la opinión pública.

“La gente quizás pensó que eran choque de dos trenes o camiones, no, eran choques de instituciones, y realmente a mucha gente no le conviene que eso se diga, pero los choques de trenes se han producido, porque la misma Suprema Corte de Justicia ha desconocido sentencias del Tribunal Constitucional”, aseguró.

Insistió en que ese es el ‘choque de trenes’, que es el que se origina entre dos sentencias, “entonces, no siempre la Suprema Corte de Justicia ha acogido lo que ha dicho el tribunal Constitucional, hay más de un limbo jurídico en eso, la Suprema, incluso, se ha revelado contra sentencias del TC”.

Subero dejó en claro que las circunstancias en las que él hizo ese pronunciamiento son diferentes a las de hoy, “porque yo era presidente de la Suprema Corte de Justicia y no quería que a mi corte le quitaran atribuciones, que era el propósito, y cuando me preguntan al día de hoy sobre el Tribunal Constitucional he dicho que ha tenido más luces que sombras”.

Sobre la controversial ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, Subero Isa es de opinión que el presidente Luis Abinader debería recogerla y someter otro proyecto, tomando en cuenta las observaciones que se han hecho.

En torno a la crisis que atraviesa el Colegio de Abogados, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia lo calificó como una vergüenza, culpó a los partidos políticos que han penetrado a los gremios profesionales y le han hecho un daño extraordinario.

Sobre la decisión del Tribunal Superior Electoral de intervenir en la litis, dijo que le sorprendió porque él entendía que su materia era electoral, pero que, al no conocer la sentencia, no puede juzgar si esa corte tiene o no razón.