Cientos de personas aglomeradas en el hospital Padre Billini para evaluación y cirugías gratuitas

Cientos de personas se aglomeraron desde la mañana de este domingo en las instalaciones del Hospital Padre Billini, ubicado en la Zona Colonial, para someterse a evaluaciones a fin de ser sometidos a cirugía de reconstructivas en el hospital docente.

Las autoridades hacen gran esfuerzo por organizar el gran cúmulo de personas que esperan a ser atendidos, en su gran mayoría niños.

Las puertas del hospital estaban cerradas, mientras un vigilante en la puerta y la multitud vocifera y levanta las manos para no quedarse fuera de la jornada de cirugía gratuita, convocada por la Fundación Renacer y Medical Aid for Children of Latin America (MACLA).

La aglomeración retrasó el proceso de inicio de valuación, pero pasadas las 10:00 de la mañana pudieron entrar las primeras personas, muchos de ellos para las correcciones de labios leporinos y malformaciones de orejas en niños.

También los adultos que tienen otras malformaciones esperan ser favorecidos con la jornada gratuita.

La Jornada de Cirugías Reconstructivas y la Jornada de Reconstrucción de Pabellón Auricular (oreja) se realiza desde hoy 4 al 9 de febrero.

Las personas en las afueras del hospital Padre BilliniLeonel Matos

El presidente de la fundación, Miguel Cotes, explicó que los pacientes con labio y paladar hendido, o aquellos con más de cinco dedos, unidos en manos o pies, o con deformaciones, serán evaluados por un equipo de especialistas.

Motivaron a quienes requieran reconstrucción de orejas o corrección de la misma por traumas o cortes, también dedos, manos y pies encogidos por quemaduras a acudir.

Video Cientos de personas aglomeradas en el hospital Padre Billini