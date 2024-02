Joven que se entregó por muerte de tío de exgeneral Ney Aldrín: “Yo no tengo nada que ver con eso”

José Frank González Rodríguez, el joven que se entregó en el Palacio de Justicia de Santiago tras ser señalado como uno de los responsables de la muerte de Francisco Antonio Fernández Bautista, aseguró que no tiene nada que ver con los señalamientos.

González aseveró que sí tiene casos relacionados con estupefacientes, sin embargo expresó que el día que ocurrieron los hechos se encontraba en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) firmando por ese mismo caso y acudió a presentarse para aclarar que “no tiene nada que ver con eso”.

“Yo tengo casos de droga (…) yo estaba firmando ese día y yo no sabía nada de eso, yo estaba en mi casa y estaba acostado y vine aquí al Palacio a presentarme para que vean que yo no tengo nada que ver con eso (…). Yo no tengo problema de homicidio, yo no soy asesino para tener problema”, dijo en compañía de su abogado Neudy Pérez.

El implicado de matar al excoronel, quien era tío del exjefe de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista Almonte, en la comunidad de Villa González, exhortó a los encargados de la investigación ver los videos, ya que alega que quien se ve en imágenes es una persona con contextura diferente a la suya.

“Nada que me están acusando y en realidad yo espero que se resuelva esto porque la verdad es que yo no tengo nada que ver con esto, que busquen los videos más cercanos, porque si buscan la persona que es, es una persona más chiquita y más flaca y vean el físico mío, que soy blanco y soy lleno, para la persona que asesino al tío”, indicó.

De su lado, la madre del joven, Rafelina Rodríguez, explicó que ella y sus demás hijos estuvieron presos desde el miércoles hasta la noche del jueves, siendo presionados para que entregaran al muchacho de 25 años.

Asimismo, la madre indicó que entregó a su hijo sin ningún tipo de lesión física, por lo que esperan que no lo maltraten y realicen las investigaciones correspondientes.

“Para que vean que lo entregamos bien, vivo y sin golpe, para cuando ellos vengan y que se lo lleven aquí y que lo tranquen no digan que se les quiso fugar y que lo maten”, dijo.

Mientras que el hermano del joven, José Miguel González Rodríguez, reconoció que su hermano “no es un santo”, pero señaló que este es inocente y no tiene nada que ver con la muerte de Fernández Bautista.

“Yo sé que mi hermano es inocente, porque él no es un santo, pero él no está vinculado en esa muerte, no tiene nada que ver con eso, él tiene pruebas de donde estaba en esa hora, estaba firmando, él no tiene nada que ver con eso, en el video se ve la persona que dispara no es mi hermano”, manifestó.

El abogado de la familia, Neudy Pérez por su parte explicó que la motivación de la familia para entregarlo vía fiscalía y no a través de la Policía Nacional obedeció a que en el país se está aplicando “pena de muerte” y los familiares tenían temor.

“No quisieron entregarlo vía la Policía Nacional, porque se está aplicando la pena de muerte en República Dominicana, lamentablemente no se está respetando la Constitución de la República”, dijo.

De acuerdo a las propias declaraciones del implicado, este era amigo de Jordany de Jesús, conocido como “El Radio”, quien falleció a tiros de mano de la Policía.