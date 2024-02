Madre de Juan Alfredo Díaz Lora, joven desaparecido: “Llevo 11 años buscando a mi hijo”

“Son 11 años de angustia e incertidumbre. Solo me pregunto por qué esperar tanto para dar una respuesta. Cada vez que consigo una pista vengo a la Policía y eso se queda ahí”. Estas son las palabras de Juana Lora, una madre desesperada por la desaparición de su hijo.

Este martes la Organización Internacional de Derechos Humanos (OIDH) presentó en el Palacio de la Policía Nacional dos casos de jóvenes que están desaparecidos, uno desde hace 11 años y otro desde el pasado tres de enero.

Tal es la situación de Juan Alfredo Díaz Lora, quien tan solo tenía 21 años cuando desapareció en julio de 2012 sin dejar rastros, luego de que saliera a ofrecer servicios de fotografía por los alrededores de la avenida Luperón, del Distrito Nacional.

Su madre, Juana Lora, dijo sentirse desamparada de las autoridades, ya que no han mostrado voluntad alguna para identificar el paradero de su primogénito.

“Yo vi en la noticia ayer que se había robado un vehículo y ya la Dicrim lo había recuperado. Valoran más lo material que al ser humano. Llevo 11 años esperando por Alfredo”, vociferaba Lora en la explanada de la Policía con lágrimas en su cara.

Lora aseguró que ha mostrado evidencias a la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), las cuales podrían ser consideradas como indicios para avanzar las pesquisas.

Sin embargo, atribuyó el desconocimiento del estado de su hijo a la falta de voluntad de los organismos de seguridad.

“Yo le digo al director de la Policía y a la Procuraduría: hasta cuándo es que yo voy a esperar”, preguntaba sin entender por qué no ha recibido respuestas.

Mientras tanto, Lora no ha tenido otra solución que resguardarse en la esperanza, esperando algún día poder sellar este episodio con su hijo entre sus brazos.

“Sufriré toda la vida hasta tener una respuesta. Si está vivo, lo recibiré con los brazos abiertos y si está muerto, descansaré en Dios. Busco a mi hijo hasta en sueños. Solo me queda esperar en Dios”, finalizó diciendo Lora.

OTRO CASO

Francis Pérez Ramírez es otro desaparecido denunciado por sus familiares, a través de representantes de OIDH.

De acuerdo con sus familiares, Francis Ramírez, quien laboraba en una fábrica textil, fue visualizado por última vez, el pasado 3 de enero, en las afueras de la estación Juan Bosch del Metro de Santo Domingo.

“Él iba al cajero y después iba a hacer algo más, pero no nos dijo”, explicó Laura Escoto Ramírez, hermana de Francis.

Destacó que su pariente no tenía enemigos, ni cuentas pendientes con nadie.

“Las personas no me dicen cosas malas de él y que yo sepa no tenía enemigos, ni nada”, acotó.

Solicitó al cuerpo del orden cumplir con el apoyo de la búsqueda y localización de Francis Ramírez.

“Mi hermano tiene 29 días desaparecido y todavía no sabemos nada. Le pido a las autoridades, nos enseñen las cámaras del último lugar que estaba”, declaró Escoto.

40,000 DESAPARECIDOS

Alberto Díaz, presidente de la OIDH, reveló que en los últimos nueve meses se han contabilizado nueve personas que han sido anunciadas como desaparecidas en el Gran Santo Domingo.

Además, expresó que estos expedientes se unen a las 40,000 víctimas de desapariciones forzosas registradas desde el “periodo dictatorial” del expresidente Rafael Leónidas Turjillo, hasta la fecha en República Dominicana.

Por último, Díaz entregó los documentos y copias de la denuncia realizada con relación a Francis Ramírez y Juan Lora para formalizar ante los medios de comunicación el debido proceso con el fin de agilizar los procesos indagatorios.

RESPUESTA POLICIAL

En tanto, el coronel Rafael Tejeda Baldera, portavoz de la Policía, comunicó, al momento de conversar en su oficina con las familias afectadas, que ofrecerán una respuesta luego de conocer el caso y documentarse debidamente.