¿Quieres aplicar a una beca internacional? El Mescyt abre convocatoria hasta el 21 de febrero

Desde hoy puedes aplicar a la convocatoria para Becas Internacionales 2024 a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) que preside Fanklin García Fermín.

Así lo dio a conocer este miércoles, el titular de la entidad durante una rueda de prensa, donde detalló que la convocatoria estará disponible desde hoy 31 de enero hasta el 21 de febrero.

Esta vez estarán integradas un total de 59 universidades, ubicadas en 16 países con aproximadamente 549 programas disponibles para los interesados.

Dentro de los países disponibles para cursar programas de maestrías, especialidades y doctorados se encuentran, Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Honduras, La India, Italia, México, Reino Unido, Suecia, Suiza y Puerto Rico.

Durante su intervención, García indicó que la entidad asumió “la tarea de cambiar la cara de nuestro programa de manera que se beneficien los estudiantes de las zonas más vulnerables”.

Señaló que las becas internacionales están diseñadas especialmente para programas de posgrado, maestría y doctorado, y han beneficiado, en los últimos cuatro años, a una población de más de ocho mil estudiantes en carreras relacionadas a la gastronomía, agronomía, educación, salud, ciencias, ingeniería, odontología, turismo, cine, logística, entre otras.

Universidades participantes

Para este año 2024, estarán disponibles para aplicar a becas las siguientes Instituciones de Educación Superior, Berlin School of Business and Innovation, Torrens University of Australia, Instituto Mondelli de Odontología, Universidad del Externado, el Centro Agronómico Tropical de investigación y enseñanza, de Estudios Financieros /UDIMA.

También tendrán ofertas en la Ceste Escuela de Negocios, Barcelona School of Tourism Hospitality and Gastronomy, Conscious Management Institute, Grupo CTO, Enae, Business School, la Escuela de Organización Industrial.

Ademas, de la Fundación Ortega - Marañon, los institutos, Europeo Di Design , Next Educacion, Nebrija, Miguel Hernández de Elche, Navarra, Fordham University, Humboldt International University, entre otras.

Requisitos

Los interesados deberán ser dominicanos, completar todos los espacios requeridos en el formulario online, disponible a través del portal Beca Tu Futuro https://becas.gob.do/.

Igualmente, deberán poseer un índice académico mínimo de 80, en la escala de 0-100 y de 3, en la escala del 1 al 4, tener documentos académicos legalizados por el MESCYT, copia de cédula de identidad, curriculum vitae, carta declaratoria de propósitos, entre otros requisitos.