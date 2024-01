Jóvenes: Decisivos y decididos en las elecciones de febrero y mayo

República Dominicana encara este 2024 un año electoral en los niveles presidencial, congresual y municipal, votaciones en que la población joven tendrá una participación importante, pudiendo aportar una cantidad significativa del total de los votos que se esperan en febrero y mayo.

La manifestación de los jóvenes se podrá expresar con el 27 por ciento del total del padrón de la Junta Central Electoral (JCE), con 2, 210,823 electores, de los 8,111,654 dominicanos hábiles para el sufragio, correspondiendo 1,311,679 a jóvenes entre 18 a 25 años y 899,144 a personas de 25 a 30 años.

Dejando en el ayer la frase “a los jóvenes no les interesa la política” y adoptando una nueva postura con la participación activa de la juventud en los procesos democráticos y decisivos, ya que el 58.1% ve los procesos electivos como una oportunidad de mejora y el 41.9% entiende estos se desarrollan de manera justa y democrática, según lo que precisa la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en su estudio “El votante joven dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia”, realizado en julio de 2023.

Esta investigación se llevó a cabo con más de 1,300 jóvenes de distintas provincias del país, donde estos además de poner de manifiesto sus intenciones de voto e inquietudes se mostraron interesados en que su cara se encuentre en una de las boletas electorales, aun siendo uno de los 581,722 nuevos votantes que registra la Junta.

Un caso para ilustrar los datos anteriores lo representa Cindy Pichardo, quien con tan solo 18 años se convierte en la candidata a regidora más joven, con sus aspiraciones a representar a su comunidad ante la alcaldía de Bahoruco, al sur del país, por el distrito municipal de Uvilla.

“Yo no puedo luchar fuera de, o sea yo no puedo querer cambiar el mundo, si yo no estoy dentro de quienes cambian el mundo, esto es un juego que tú mientras estás en las gradas, solamente puedes decirles a los jugadores que hagan y ellos no van a hacer lo que tu estés diciendo, porque estas afuera, entonces la única manera de tu jugar el juego, es tu siendo un jugador”, expresó Cindy, candidata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados.

A pesar de su corta edad, Cindy se define como activista y agente de cambio, teniendo presencia en escenarios fuera de la política, representando a República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, como sociedad civil y en la Red de niños, niñas y adolescentes de Centro América, República Dominicana y México (Rednacem), así como en el plano local en favor de los derechos de las niñas.

“Yo soy un agente de cambio, yo soy una persona que tiene la necesidad de luchar por mi comunidad, ya yo no tengo que luchar, ya yo no tengo que decirle a nadie, porque ya yo lo que tengo ahora es hacer yo”. Cindy Pichardo Candidata a regidora en Bahoruco

Este cargo electivo, orientado a fiscalizar y vigilar desde la alcaldía de los 158 municipios de cada una de las 32 provincias que conforman el territorio nacional, motiva al 17.6% de los jóvenes, conforme a lo expuesto por la investigación de ANJE, y lejos de mostrarse con algún tipo de reservas o temor frente a aspirantes de mayor trayectoria, los jóvenes están seguros de que la juventud despertó y quiere participación en los puestos públicos.

“A los jóvenes se les dio la oportunidad, una oportunidad, así como fugaz, pero se aprovecharon de eso (…) La juventud se empoderó y dijo ‘mira yo tengo voz y tengo voto y soy importante’ y aunque tal vez el escenario no estaba preparado para recibir los jóvenes, hicieron un camino o hemos hecho camino y dijimos ‘no, yo tengo capacidad, yo puedo hacerlo y yo voy a hacerlo’ y luchamos igual que todo el mundo”, manifestó Pichardo, quien también es estudiante de Estudios Liberales, en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Al igual que Cindy, otros jóvenes están interesados en participar de la democracia con aspiraciones motivadas por temas de interés para ese segmento de la población y por el anhelo de lograr aún más cambios de los que ya perciben en la política del último siglo en República Dominicana.

“Una de mis motivaciones ha sido el contexto en el que nos ubicamos, o particularmente yo, ver las condiciones que inciden en la comunidad, por ejemplo, yo he sido víctima de asalto, ahí influye la inseguridad, mi mamá ha sido víctima de asalto, también veo el factor de a quienes puede afectar”, dice el joven de 22 años Bryhan Medina, aspirante a la regiduría por Santo Domingo Norte, a través del partido Alianza País.

La seguridad ciudadana es precisamente el tema de mayor preocupación para los jóvenes en los comicios cercanos, ya que en la encuesta de ANJE, un 43.1% votó por este particular como su tema de mayor interés y motivación para elegir a los dirigentes de poder el 18 de febrero y el 19 de mayo de este año.

Ese dato es validado también por la Encuesta Nacional de Hogares (Enhogar) de Propósitos Múltiples del año 2022, que encontró que el 66.4% de la población nacional considera la delincuencia como su principal problema.

Otro tema de gran interés para la juventud es el sector educativo con un 40.1%; un 34.7% de los jóvenes se preocupa por la salud y otro 29.8% está interesado en temas de formación y empleabilidad.

El tema educativo es uno de los más importantes, debido a que la encuesta de Enhogar de 2021, evidenció que el 46.7% de los dominicanos en edades entre 18 y 34 años, solo ha cursado hasta un nivel secundario, mientras un 35.5% cuenta con una preparación universitaria.

Sobre educación y empleabilidad Bryhan habló de manera particular como temas que van asociados y le han afectado, ya que aseguró que como joven tiene la preocupación de obtener una buena preparación educativa, en su caso licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); sin embargo, al momento de intentar insertarse en el mercado laboral, se hace complejo, porque no existen las condiciones favorables.

Los otros tópicos que preocupan a los jóvenes votantes dominicanos son corrupción y transparencia (23.4%), poblaciones vulnerables (19.2%), migración (18.0%), impuestos (17.1%), medio ambiente (16.5%), inflación (15.8%) y transporte (14.8%).

Mientras que los últimos lugares de interés juvenil son ocupados por innovación y tecnología, temas de género e igualdad, igualados con 12.6%; constitución y código penal con 12.2%, seguido de la banca con un 5.1% e impuestos con un 5.0%.

Campañas electorales: Hora de exigir propuestas

Los procesos electorales están cargados de las campañas políticas, donde los distintos candidatos exponen sus propuestas, de materializar sus aspiraciones con el voto, no obstante, la mayoría de los jóvenes votantes consultados por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios encontró negativo de las campañas que algunas de las promesas pregonadas en las calles sean irrealistas, con un 19.0%.

Ante esto, Gustavo Grullón, de 28 años, candidato a la regiduría por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, en alianza del movimiento Patria Libre con el partido Generación de Servidores, indicó que los votantes deben ser rigurosos y enfáticos en la exigencia de las propuestas.

“Lo primero que exija sea eso las propuestas (…) es básicamente a través de una participación activa de una persona que busque soluciones puntuales reales, a mí el discurso de las propuesta etéreas, el discurso de la promesa al aire de ‘yo voy a vamos a arreglar la calidad de la educación, vamos a incrementar la seguridad, vamos a aupar el crecimiento económico’ todo ese vocabulario tan rimbombante a mí me parece desagradable por la sencilla razón de que no te dicen que van a hacer, nunca lo dicen porque todo lo de ellos es voy a hacer y no dan propuestas concretas”, expresó Gustavo, quien es egresado de Economía de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

“Lo primero que exija sea eso las propuestas (…) es básicamente a través de una participación activa de una persona que busque soluciones puntuales reales, a mí el discurso de las propuesta etéreas, el discurso de la promesa al aire de ‘yo voy a vamos a arreglar la calidad de la educación, vamos a incrementar la seguridad, vamos a aupar el crecimiento económico’ todo ese vocabulario tan rimbombante a mí me parece desagradable por la sencilla razón de que no te dicen que van a hacer, nunca lo dicen porque todo lo de ellos es voy a hacer y no dan propuestas concretas” Gustavo Grullón Egresado de Economía de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD)

¿Qué hace falta?

Si bien la cuota de participación joven ha presentado un incremento, los entrevistados por Listín Diario entienden que aun hacen falta herramientas para que ese segmento de la población se sienta en confianza de ser militante de una organización partidaria o simplemente ejercer lo establecido en el numeral uno del artículo 22 de la Constitución dominicana, de ser elegidos y elegibles.

De acuerdo a los aspirantes, la formación democrática debe iniciar desde charlas y talleres en las escuelas, donde se incentive la importancia de participar en este tipo de procesos que ocurren cuatro años.

“Lo primero es una jornada de concienciación y eso es lo primero, pero también capacitación, o sea, pero que no quede que el Estado que el Ministerio de la Juventud no, vamos a llevar eso a los municipios, vamos a llevar eso a los CTC (Centros Tecnológicos Comunitarios) o sea, vamos a llevarlo a las comunidades remotas, no es que el Ministerio de la Juventud convocó, porque Higüey queda muy lejos de la capital”. Bryhan Medina Candidato a regidor en Santo Domingo Norte

Mientras que, acudiendo a las redes sociales como recurso principal, Cindy Pichardo expresó que a través de estas plataformas se les informe sobre lo que “verdaderamente es la política y por qué es importante”.

“Herramientas para favorecer que los jóvenes conozcan, yo creo que lo primero es hacer una campaña de concientización principalmente en redes sociales y qué es lo que más se consume hoy en día que venda, que enseñe, que nutra la gente de lo que verdaderamente es la política y por qué es importante en República Dominicana”, dijo.

No muy lejos de este contexto Gustavo Grullón ve los medios de comunicación tradicionales, como la radio y televisión, idóneos para que, mediante campañas temporales, la Junta Central Electoral y otras entidades como el Tribunal Constitucional (TC) orienten sobre cada una de las posiciones electivas, que en ocasiones los ciudadanos desconocen cuál será su función una vez tome posesión.